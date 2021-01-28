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شكاوى من شركة مقاولات شهيرة لا تطبق برنامج حماية الأجور والوزارة تتفاعل

Time منذ ساعة
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شكاوى من شركة مقاولات شهيرة لا تطبق برنامج حماية الأجور والوزارة تتفاعل

الرياض (صدى):
تصاعدت شكاوى موظفي شركة مقاولات كبرى في المملكة لعدم تطبيقها نظام حماية الأجور الذي تشدد عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

وأكد الموظفون في استغاثة لوزارة الموارد البشرية أنهم ينتظرون بالشهور لدفع أجورهم دون مراعاة لحقوقهم الوظيفية أو متطلباتهم المعيشية .

من جانبها ، تفاعلت وزارة الموارد البشرية مع الشكاوى ، وأكدت أن تأخير الأجور يعد مخالفة للنظام ، مطالبة برفع شكاوى المتضررين عبر تطبيق معاً للرصد الذي دشنته لرصد المخالفات ، وذلك عبر الابستور : هنا

أو الاندرويد : هنا

وأكدت الوزارة أنه سيتم متابعة البلاغ وإلزام الشركة بدفع الأجور المتأخرة حيث يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت وفقاً لبرنامج حماية الأجور .

 

Time واتساب
شركة مقاولات
برنامج حماية الأجور
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الهلال تعاقد رسميا مثله مثل حمد اليامي لاعب القادسيه مثل الجوعي الي وقع للشباب ومصور بتشيرت يعني افرقت يكون لبسه او حاطه بيده
سعيد الهلالي
حطوها بالزعيم بعد. اللوبي الازرق هو السبب تخلف عقلي. هذا كله بسبب الهياط جمع لاعبيين بدون فايده ودفع ملايييين وبعد يبكون عند وزير الرياضه انقذنا.
ابو تركي
اسعد الله أوقاتكم بكل خير ياااااارب يا اخواني يامن تقولون عنه كافر لماذا لو دعينا له ان يرجع إلى عقله عسى ربي يهديه ويرفع عنه يمكن يكون مريض نفسي الله يهديه ويصلحه
ابو تركي
أحسنت كلامك صحيح وفي الصميم
ابوبدر
رح شف من كيلو 5 الين تقول سلام كيلو 14 عمالة متخلفة رجال ونساء وعمالة باقامات سائبة من كل جنسية باكستانية. بنقالية. صومالية. اثيوبية. تشادية. يمنية. برماوية.وغيرها من جنسيات عربية.. اجرام وافعال وخراب من كل شكل. يفترض ان يتم ابعادهم عن البلاد.والاعادة تتم بتقنين التأشيرات اما ما يحصل الان من احضار عمالة في الوقت اللي يكثر فيه الاجرام فهذا راح يزيد المصايب والمشاكل.

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