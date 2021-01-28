"الموارد البشرية " توفر 230 وظيفة عن بعد

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية باب التقديم على 231 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة من مختلف المؤهلات .
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن الوظائف تناسب من يواجهون صعوبات في العمل كبعد المسافة أو من يرغب في مرونة أكثر .
وحول مجالات الوظائف المطلوبة ، أبانت وزارة الموارد البشرية أن الوظائف متوفرة في عدة مجالات وهي : إدخال بيانات ، تحرير ، خدمة عملاء ، إدارة ، كتابة ، السكرتارية ، التسويق ، إدارة مواقع التواصل الإجتماعي ، التسويق ، البرمجة ، الدعم الفني ، التقارير ، المبيعات ، المشتريات إدارة الشاريع ، التصميم ، امحاسبة ، تحصيل الديون ، تدقيق الحسابات ، العلاقات العامة ، كتابة وإدارة المحتوى .
الشروط :
أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، العمر يتراوح بين 18 إلى 60 عام ، إجادة استخدام أجهزة التقنيات الحديثة ، حساب أبشر مفعل .
ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا