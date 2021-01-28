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"الموارد البشرية " توفر 230 وظيفة عن بعد

Time منذ 38 دقيقة
Views 1644
"الموارد البشرية " توفر 230 وظيفة عن بعد

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية باب التقديم على 231 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة من مختلف المؤهلات .

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن الوظائف تناسب من يواجهون صعوبات في العمل كبعد المسافة أو من يرغب في مرونة أكثر .

وحول مجالات الوظائف المطلوبة ، أبانت وزارة الموارد البشرية أن الوظائف متوفرة في عدة مجالات وهي : إدخال بيانات ، تحرير ، خدمة عملاء ، إدارة ، كتابة ، السكرتارية ، التسويق ، إدارة مواقع التواصل الإجتماعي ، التسويق ، البرمجة ، الدعم الفني ، التقارير ، المبيعات ، المشتريات إدارة الشاريع ، التصميم ، امحاسبة ، تحصيل الديون ، تدقيق الحسابات ، العلاقات العامة ، كتابة وإدارة المحتوى .

الشروط :

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، العمر يتراوح بين 18 إلى 60 عام ، إجادة استخدام أجهزة التقنيات الحديثة ، حساب أبشر مفعل .

ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا

 

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وظائف شاغرة
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
عمل عن بعد

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنها مدينه الراحة القلبيةوالسكون والطمأنينة،والتي ينتابني فيها شعور وسعادة من الصعب شرحهاوتفسيرها، هي طيبة الطيبة ((يثرب))، مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا..
واضح*** وصريح***
إنها مدينه الراحة القلبيةوالسكون والطمأنينة،والتي ينتابني فيها شعور وسعادة من الصعب شرحهاوتفسيرها، هي طيبة الطيبة ((يثرب))، مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا..
مواطن
أين انتم من اصلاح الارصفة والتشجير والنظافة ؟!!!!!!!!!!
مواطن
عمل وأدء تشكر عليه إدارة المرور ونتمنى الحزم مع كل متهاون بالانظمة
مواطن
عمل وأدء تشكر عليه إدارة المرور ونتمنى الحزم مع كل متهاون بالانظمة

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