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محاولة اغتيال الرئيس التونسي بطرد " سام "

Time منذ 42 دقيقة
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محاولة اغتيال الرئيس التونسي بطرد " سام "

تونس (صدى):
تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إنّ رئيس ديوان الرئاسة فتح طردا بريديا يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.

ويتم حاليا إجراء اختبار و فرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي.

وتشهد تونس صراعا حول التعديل الحكومي بين قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، التي ارتبط بها تاريخ الاغتيالات والإرهاب والتي بدأت بالمعارضين والنشطاء ووصلت هذه المرة إلى قصر الرئاسة.

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تونس

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
الفار والحكم لن يخذلو الطواقي في النهائي
عذارى 👑
اعتبرها من وجهت نظرى غير لائق وكل واحد يمثل نفسه ..
ناقد
أم أن ذلك ضغطا على السعودية بتخفيف الحكم ... وهذا لا نقبله
النشمي
طيب
ناقد
من يجلب المخدرات عقوبته الإعدام من أي جنسية كانت حتى ولو كان سعوديا .. ولا فرق بين جنسية وأخرى .. لا نقبل تدمير بلادنا وشبابنا ومن لم يعجبه لا يجي بلدنا

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