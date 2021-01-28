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صورة جميلة لزمن عاش فيه الناس على سجيتهم.. بريدة عام 1397هـ

Time منذ 33 دقيقة
Views 682
صورة جميلة لزمن عاش فيه الناس على سجيتهم.. بريدة عام 1397هـ

(صدى):

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
الفار والحكم لن يخذلو الطواقي في النهائي
ناقد
أم أن ذلك ضغطا على السعودية بتخفيف الحكم ... وهذا لا نقبله
النشمي
طيب
ناقد
من يجلب المخدرات عقوبته الإعدام من أي جنسية كانت حتى ولو كان سعوديا .. ولا فرق بين جنسية وأخرى .. لا نقبل تدمير بلادنا وشبابنا ومن لم يعجبه لا يجي بلدنا
الحزين
السيف يرمز للعدل وليس كما يدعي للعنف

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