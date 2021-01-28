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رد ناري من الأمير سطام على اقتراح إزالة السيف من علم المملكة

Time منذ 56 دقيقة
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رد ناري من الأمير سطام على اقتراح إزالة السيف من علم المملكة

الرياض (صدى):
استنكر الأمير سطام بن خالد آل سعود، ما اقترحه الكاتب فهد الأحمدي، بشأن إزالة السيف من العلم السعودي.

وقال الأمير سطام ردًا على اعتبار الأحمدي أن السيف دليلا على العنف: " السيف هو رمز للقوة والعدل، وجزء أصيل في تاريخنا " .

وتابع الأمير سطام: " لا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة، والعزة، والكرامة، وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف؟ ".

وأضاف: " على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي ".

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الأمير سطام بن خالد آل سعود
فهد الأحمدي

أحدث التعليقات

ناقد
أم أن ذلك ضغطا على السعودية بتخفيف الحكم ... وهذا لا نقبله
النشمي
طيب
ناقد
من يجلب المخدرات عقوبته الإعدام من أي جنسية كانت حتى ولو كان سعوديا .. ولا فرق بين جنسية وأخرى .. لا نقبل تدمير بلادنا وشبابنا ومن لم يعجبه لا يجي بلدنا
الحزين
السيف يرمز للعدل وليس كما يدعي للعنف
ابو عمار
اوكي

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