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تفاصيل شكوى الشباب ضد الهلال والحمدان

Time منذ 28 دقيقة
Views 1911
تفاصيل شكوى الشباب ضد الهلال والحمدان

نواف السالم (صدى):
كشف المستشار القانوني لنادي الشباب ابراهيم الهويشل، عن تفاصيل الشكوى التي ينوي النادي التقدم بها ضد نادي الهلال واللاعب عبدالله الحمدان.

وقال الهويشل، إن دخول عبدالله الحمدان الفترة الحرة لا يجيز له أن يفعل ما يشاء، موضحا أن لائحة الاحتراف تؤكد احترام اللاعب للاتفاقيات والعقود المبرمة مع رعاة النادي.

وأضاف: " اللاعب مسموح له فقط خلال الفترة الحرة التفاوض وليس التوقيع، دون ارتداء قميص ناد آخر ".

واعتبر أن الانتهاك الأكبر كان من الحمدان، حيث ارتدى القميص رغم سير عقده مع الشباب، وهو عمل ذو طبع دعائي.

ولفت إلى أن مخالفة الهلال تتمثل في كونه ناد سعودي يفهم اللوائح القانونية، ويعلم أن الفترة الحرة لا تعني ملكية عقد اللاعب خلالها، بل تكون بعد انتهائها.

Time واتساب
الشباب
الهلال
عبدالله الحمدان

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الملل
الله اعلم انه قرب خروج الدجال لاننا والعلم عند الله في زمن القابض هلي دينه وكذلك في زمن الحليم الذي يصير حيران
ابو وليد
صدروها للصين -- افضل بلد يصلح شوربه البساس مع الخفاش
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هاي معروفه بعدائها للغنوشي وجماعة المفلسين وهذا الحقير من المتعاونين مع حزب الغنوشي

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