تفاصيل شكوى الشباب ضد الهلال والحمدان

نواف السالم (صدى):
كشف المستشار القانوني لنادي الشباب ابراهيم الهويشل، عن تفاصيل الشكوى التي ينوي النادي التقدم بها ضد نادي الهلال واللاعب عبدالله الحمدان.
وقال الهويشل، إن دخول عبدالله الحمدان الفترة الحرة لا يجيز له أن يفعل ما يشاء، موضحا أن لائحة الاحتراف تؤكد احترام اللاعب للاتفاقيات والعقود المبرمة مع رعاة النادي.
وأضاف: " اللاعب مسموح له فقط خلال الفترة الحرة التفاوض وليس التوقيع، دون ارتداء قميص ناد آخر ".
واعتبر أن الانتهاك الأكبر كان من الحمدان، حيث ارتدى القميص رغم سير عقده مع الشباب، وهو عمل ذو طبع دعائي.
ولفت إلى أن مخالفة الهلال تتمثل في كونه ناد سعودي يفهم اللوائح القانونية، ويعلم أن الفترة الحرة لا تعني ملكية عقد اللاعب خلالها، بل تكون بعد انتهائها.