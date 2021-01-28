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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 46 دقيقة
Views 1506
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة). و رياح سطحية نشطة على مناطق (الرياض ، القصيم ، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الملل
الله اعلم انه قرب خروج الدجال لاننا والعلم عند الله في زمن القابض هلي دينه وكذلك في زمن الحليم الذي يصير حيران
ابو وليد
صدروها للصين -- افضل بلد يصلح شوربه البساس مع الخفاش
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هاي معروفه بعدائها للغنوشي وجماعة المفلسين وهذا الحقير من المتعاونين مع حزب الغنوشي

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