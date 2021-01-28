رسالة هامة من الصحة العالمية للحوامل بشأن لقاح " مودرنا "

وكالات (صدى):
وجهت منظمة الصحة العالمية، رسالة هامة للنساء الحوامل، تنصحهن خلالها بعدم تلقي لقاح شركة "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلا إذا كن عاملات في مجال الرعاية الصحية أو يعانين من حالات مرضية سابقة.
وقالت منظمة الصحة العالمية: "في حين أن الحمل يعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بكوفيد 19، فإن استخدام هذا اللقاح لدى النساء الحوامل غير موصى به حاليا، إلا إذا كن معرضات لخطر التعرض العالي للفيروس ".
وأشارت إلى أن لقاح "مودرنا" يحتاج إلى المزيد من التجارب السريرية على الحوامل قبل أن تتمكن من التوصية به لهذه الفئة.