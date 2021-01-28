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آخر المستجدات في قضية " مساهمات الطائف الوهمية "

Time منذ 4 دقائق
Views 1160
آخر المستجدات في قضية " مساهمات الطائف الوهمية "

الطائف (صدى):
شهدت القضية المعروفة إعلاميا بـ " مساهمات الطائف الوهمية " تطورات جديدة بشأن الحق الخاص المتمثل في إعادة أموال المساهمين والذي لا يزال مسببًا للسجن، رغم مرور 16 عامًا على القضية.

وبانتهاء الحق العام بقضاء فترة سجن المتهم يستلزم إصدار حكم تنفيذي تجاهه في الحق الخاص للمساهمين بعد قرار سابق بإطلاق سراحه، مشروط بإحضار السجلات المدنية للمساهمين، لكنه تعثر في تنفيذ ما طلب منه ولانتهاء مهلة إطلاق سراحه تمت إعادة إيقافه.

يذكر انه ثبت لدى المحكمة أنه طوال فترة المساهمة لم يكن للمتهم أي نشاط حقيقي، وإنما يتم توزيع الأرباح من رؤوس الأموال، كما ثبت للمحكمة تورطه بتزوير عقد مع شخصية وهمية لإيهام المساهمين أن لديه نشاطا في بيع وشراء بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا.

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الطائف

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحيرة والخوف من عاقبة قراره سيعذبه في الدنيا قبل عذاب الآخرة قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} وقال تعالى: { ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل}
بلبل البحر
الله يتوب عليه ويشفيه
ابو رياض الحربي
وجهة نظر نحترمها يالاحمدي
winner4ever
أسعارها المميزة !!!!!!!
ابو مصرقع البدوي الرحال
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين يارب وللجميع

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