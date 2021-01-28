تعليق الإمارات على قرار تجميد بيع الأسلحة الأمريكية إليها

أبوظبي (صدى):
ردت الإمارات، على التقارير حول تعليق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، صفقة بيع مقاتلات "F-35".
وقال السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة: " إن الإمارات مرحبة بالجهود المشتركة الرامية إلى خفض حدة التوترات واستئناف الحوار في المنطقة، وستتعاون الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع إدارة بايدن حول نهج شامل نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف العتيبة: "مثلما جرى خلال الفترات السابقة لانتقال السلطة، توقعت الإمارات العربية المتحدة مراجعة للسياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة. خاصة أن ملف F-35 أكبر بكثير من بيع معدات عسكرية لشريك".
وتابع: "على غرار الولايات المتحدة، يتيح هذا الاتفاق للإمارات العربية المتحدة الحفاظ على عامل رادع قوي لأي عدوان، كما يساعد ذلك، بالتوازي مع الحوار والتعاون الأمني الجديدين، في طمأنة الشركاء الإقليميين".
وأشار العتيبة إلى أن "هذا الأمر يمكن كذلك الإمارات العربية المتحدة من تحمل مزيد من عبء الأمن الجماعي في المنطقة، وتحرير أصول أمريكية لتركيزها على مواجهة تحديات عالمية أخرى، ما يمثل أولوية طويلة الأمد بالنسبة لكلا حزبي الولايات المتحدة".