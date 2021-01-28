تطور الخلاف الشرفي و الإداري في النصر حول مايكون

خالد يحيي (صدى):
بعد اثارة البرازيلي مايكون مدافع نادي النصر لقضية تأخر رواتبه لاكثر من ثلاثة اشهر ، انقسم النصراويين حول خطوة اللاعب و توقيتها بين مطالب بحل المشكلة وبين من يطالب بوضع حد لاستغلال النادي.خصوصا ان مطالبات اللاعب تسبق نهائي كاس السوبر، معتبرة ذلك لي ذراع النادي.
رغم التحركات الشرفية( عضو ذهبي) لحل اشكالية مايكون الا ان ادارة النادي من رئيس و مدير تنفيذي ترفض طريقة اللاعب في طلب مستحقاته. حيث يطالب مايكون بتجديد عقده بمزايا افضل مقابل تخليه عن حقه في فسخ عقده. و حتى هذه اللحظة ، مايكون يصر على موقفه و الادارة حائرة حول الخطوة القادمة.
و كان المدافع البرازيلي تغيب عن تمارين الفريق و ارسل خطاب للنادي يطالب في دفع مستحقاته المتمثلة في رواتب ثلاثة اشهر و فسخ عقده بقوة النظام الذي يقف بجانبة. او التجديد له لموسم اخر مقابل سحب طلب فسخ العقد.