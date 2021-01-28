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الكشف عن حجم إصابة عبدالرحمن العبيد

Time منذ 7 ساعات
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الكشف عن حجم إصابة عبدالرحمن العبيد

نواف السالم (صدى):
أوضحت الأشعة التي خضع لها عبدالرحمن العبيد لاعب فريق النصر، تعرضه لقطع في الرباط الجانبي لمفصل القدم.

ومن المقرر أن اللاعب سيخضع لاختبارات الثبات، وعلى إثرها سيتم تحديد حاجته إلى عملية جراحية من عدمها، وفقا للزميلة " الرياضية ".

وتعرض عبدالرحمن العبيد للإصابة في مباراة فريقه أمام الاتحاد، الأحد الماضي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في مكة، لحساب الجولة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتعتبر إصابة عبدالرحمن العبيد، الثانية في مركز الظهير في فريق النصر، بعد الكوري الجنوبي كيم الظهير الأيمن، الذي تعرض لقطع في وتر القدم، خلال مباراة فريقه الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري، 12 ديسمبر الماضي.

Time واتساب
النصر
عبدالرحمن العبيد

أحدث التعليقات

ابو عمار
تستاهل
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .. لو طلقها بهدؤ كان افضل
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله .. نعوذ بالله من سؤ المنقلب
ابو عمار
هذه وجهة نظر قابله لنقاش

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