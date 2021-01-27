الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الاتصالات: المملكة السابعة عالميا في جودة وسرعة "الإنترنت"

Time منذ 14 دقيقة
Views 1271
وزير الاتصالات: المملكة السابعة عالميا في جودة وسرعة "الإنترنت"

الرياض (صدى):
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أن المملكة حققت المرتبة السابعة عالمياً من ناحية جودة وسرعة "الإنترنت"، وجودة تغطية الجيل الخامس 5G.

وأوضح السواحة أن مشروع "ذا لاين" في نيوم الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيتجاوز 150 عاماً من الثورة الصناعية من أجل الأفراد.

وقال عبد الله السواحة خلال مشاركته في جلسة " فك الشفرة: " إن الانتقال الآن ليس فقط لنكون رواد الطاقة الحرارية في العالم، ولكن في الطاقة المتجددة والمستدامة أيضاً ".

وأعلن عن استثمارات تقدر بقيمة 5 مليارات دولار في الهيدروجين، مضيفا: " ذلك ليس جديداً، ولكن مركز التنافسية الرقمية الأول رتب المملكة في المرتبة الأولى ".

Time واتساب
المملكة

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وجهة نظر نحترمها يالاحمدي
winner4ever
أسعارها المميزة !!!!!!!
ابو مصرقع البدوي الرحال
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين يارب وللجميع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدرهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحمينا

أخر الأخبار

وزير الاتصالات: المملكة السابعة عالميا في جودة وسرعة "الإنترنت"
وزير الاتصالات: المملكة السابعة عالميا في جودة وسرعة "الإنترنت"
Time منذ 14 دقيقة Views 1271
بالصورة..ممثلة مصرية مشردة في الشوارع وتعاني اعتلالات نفسية
بالصورة..ممثلة مصرية مشردة في الشوارع وتعاني اعتلالات نفسية
Time منذ 44 دقيقة Views 526
عبدالمحسن الجحلان : قبل أي مباراة مع الهلال تحضر المشاكل في النصر
عبدالمحسن الجحلان : قبل أي مباراة مع الهلال تحضر المشاكل في النصر
Time منذ ساعة Views 324
طلال آل الشيخ : النصر ركن أساسي مهم جداً في الكرة السعودية
طلال آل الشيخ : النصر ركن أساسي مهم جداً في الكرة السعودية
Time منذ ساعة Views 274
اعتماد 63 حكمًا من النساء السعوديات باتحاد الكرة
اعتماد 63 حكمًا من النساء السعوديات باتحاد الكرة
Time منذ ساعة Views 1841
محمد الدهش : نشر العرض المقدم لـ الحمدان من مسؤول نادي الشباب خطأ
محمد الدهش : نشر العرض المقدم لـ الحمدان من مسؤول نادي الشباب خطأ
Time منذ ساعة Views 508
العثور على جثة مسؤول يمني "موثقة بالحبال " بعد اغتياله
العثور على جثة مسؤول يمني "موثقة بالحبال " بعد اغتياله
Time منذ ساعة Views 2190
رد مصري عاجل بشأن ادعاءات إعدام مهندس في المملكة
رد مصري عاجل بشأن ادعاءات إعدام مهندس في المملكة
Time منذ ساعة Views 3743
الطبيب المتحرش بالرجال يعترف بالشذوذ: " أعاني اضطرابات جنسية "
الطبيب المتحرش بالرجال يعترف بالشذوذ: " أعاني اضطرابات جنسية "
Time منذ ساعتين Views 1071
بالفيديو.. محمد المؤمن يرد على منتقديه بعد اعتناقه "المسيحية"
بالفيديو.. محمد المؤمن يرد على منتقديه بعد اعتناقه "المسيحية"
Time منذ ساعتين Views 2639