وزير الاتصالات: المملكة السابعة عالميا في جودة وسرعة "الإنترنت"

الرياض (صدى):
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أن المملكة حققت المرتبة السابعة عالمياً من ناحية جودة وسرعة "الإنترنت"، وجودة تغطية الجيل الخامس 5G.
وأوضح السواحة أن مشروع "ذا لاين" في نيوم الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيتجاوز 150 عاماً من الثورة الصناعية من أجل الأفراد.
وقال عبد الله السواحة خلال مشاركته في جلسة " فك الشفرة: " إن الانتقال الآن ليس فقط لنكون رواد الطاقة الحرارية في العالم، ولكن في الطاقة المتجددة والمستدامة أيضاً ".
وأعلن عن استثمارات تقدر بقيمة 5 مليارات دولار في الهيدروجين، مضيفا: " ذلك ليس جديداً، ولكن مركز التنافسية الرقمية الأول رتب المملكة في المرتبة الأولى ".