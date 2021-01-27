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شاهد.. عقوبة موظفي البنوك المتورطين في تحويل 11.5 مليار ريال للخارج

Time منذ ساعة
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شاهد.. عقوبة موظفي البنوك المتورطين في تحويل 11.5 مليار ريال للخارج

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أحمد الحسين، إن البنك المركزي وضع ضوابط وسياسات ومعايير دقيقة لكشف التحويلات المالية المشبوهة.

وأضاف أحمد الحسين، خلال حواره بقناة العربية، أنه بفضل سياسات المراجعة التي يقوم بها البنك المركزي واحترافية المختصين في هيئة مكافحة الفساد تم الكشف عن جرائم المتهمين.

وأوضح أن العقوبة تختلف من متهم لآخر بحسب الجرائم التي ارتكبوها، والتي تباينت ما بين الرشوة والتزوير والتستر التجاري، مبينا أن بعضها تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة.

وكانت "نزاهة" كشفت عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر بلغت 11.5 مليار ريال وتحويلها للخارج.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدرهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحمينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحمينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحمينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحمينا

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