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بالفيديو.. محمد المؤمن يرد على منتقديه بعد اعتناقه "المسيحية"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. محمد المؤمن يرد على منتقديه بعد اعتناقه "المسيحية"

خالد الظفيري (صدى):
ظهر المذيع الكويتي محمد المؤمن في أول مقطع فيديو له بعد إعلانه اعتناق الديانة المسيحية قبل أيام.

وقال “المؤمن” في الفيديو، : إنه لا يطلب سوى الصمت من الجميع بسبب كثرة حديثهم عن قراره.

وتابع حفيد المذيع حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، “كلمة واحدة سوف ترون أثرها في كل الأخبار، بس تعبتونا، وَخّر بس، أقولك وخّر بس”.

وكان المذيع الكويتي محمد المؤمن، قد أثار الجدل في الساعات الماضية، بعد إعلانه اعتناق المسيحية.

وجاء نبأ اعتناق المؤمن المسيحية كصدمة لدى شريحة واسعة في الكويت، من زملاءه في الدراسة وأصدقاء مقربين.

Time واتساب
الكويت
مذيع كويتي
محمد المؤمن

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدرهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحمينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحمينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحمينا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحمينا

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