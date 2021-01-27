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تطور الخلاف الشرفي و الإداري في النصر حول مايكون

Time منذ 10 دقائق
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تطور الخلاف الشرفي و الإداري في النصر حول مايكون

خالد يحيي (صدى):
بعد اثارة البرازيلي مايكون مدافع نادي النصر لقضية تأخر رواتبه لاكثر من ثلاثة اشهر ، انقسم النصراويين حول خطوة اللاعب و توقيتها بين مطالب بحل المشكلة وبين من يطالب بوضع حد لاستغلال النادي.خصوصا ان مطالبات اللاعب تسبق نهائي كاس السوبر، معتبرة ذلك لي ذراع النادي.

‏رغم التحركات الشرفية( عضو ذهبي) لحل اشكالية ⁧‫مايكون‬⁩ الا ان ادارة النادي من رئيس و مدير تنفيذي ترفض طريقة اللاعب في طلب مستحقاته. حيث يطالب مايكون بتجديد عقده بمزايا افضل مقابل تخليه عن حقه في فسخ عقده. و حتى هذه اللحظة ، مايكون يصر على موقفه و الادارة حائرة حول الخطوة القادمة.

و كان المدافع البرازيلي تغيب عن تمارين الفريق و ارسل خطاب للنادي يطالب في دفع مستحقاته المتمثلة في رواتب ثلاثة اشهر و فسخ عقده بقوة النظام الذي يقف بجانبة. او التجديد له لموسم اخر مقابل سحب طلب فسخ العقد.

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¥ ولد نجد ¥
ههههه
¥ ولد نجد ¥
هههههههههههههه
¥ ولد نجد ¥
😱😱😱
¥ ولد نجد ¥
كاد يتسبب بكارثة
¥ ولد نجد ¥
طاير من الفرحة طاير

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