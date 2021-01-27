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"الموارد البشرية" تُعلن عن أمر هام للموظفين 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1672
"الموارد البشرية" تُعلن عن أمر هام للموظفين 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية احتساب نسبة التوطين بالوظائف في حالة تسجيل التأمينات الاجتماعية للعامل على منشأتين. 

وأوضحت أنه في حالة تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية على منشأتين؛ تكون نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تمت إضافة الموظف بها.

وتنص المادة الـ" 26 "، من نظام العمل على أنه على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، " العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم "، و" لا تقل نسبة العمال السعوديين، الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله ".

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¥ ولد نجد ¥
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¥ ولد نجد ¥
كاد يتسبب بكارثة
¥ ولد نجد ¥
طاير من الفرحة طاير

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