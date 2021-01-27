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الحصيني: مناطق تشهد ذروة الحالة المطرية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1765
الحصيني: مناطق تشهد ذروة الحالة المطرية

عادل الحربي (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة على تبوك، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير»، وأجزاء من المناطق الوسطى بين حائل والقصيم والرياض وشمال الشرقية.

وقال الحصيني، إن الموقع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ستشهد ذورة الحالة المطرية؛ لتكون الأمطار شبه غزيرة بين ينبع ورابغ، لافتًا إلى أن الأمطار لن تنقطع عن المملكة.

كما توقع هطول ثلوج على مرتفعات منطقة تبوك؛ وذلك لتقدم المنخفض القطبي الذي سيؤثر على بلاد الشام ويؤدي إلى هطول ثلوج على مرتفعات سوريا ولبنان.

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كاد يتسبب بكارثة
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طاير من الفرحة طاير

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