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ضربة موجعة للنصر عن العبيد  

Time منذ 9 دقائق
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ضربة موجعة للنصر عن العبيد  

نواف السالم (صدى):
أوضحت الأشعة التي خضع لها عبدالرحمن العبيد لاعب فريق النصر، تعرضه لقطع في الرباط الجانبي لمفصل القدم.

ومن المقرر أن اللاعب سيخضع لاختبارات الثبات، وعلى إثرها سيتم تحديد حاجته إلى عملية جراحية من عدمها، وفقا للزميلة " الرياضية ".

وتعرض عبدالرحمن العبيد للإصابة في مباراة فريقه أمام الاتحاد، الأحد الماضي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في مكة، لحساب الجولة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتعتبر إصابة عبدالرحمن العبيد، الثانية في مركز الظهير في فريق النصر، بعد الكوري الجنوبي كيم الظهير الأيمن، الذي تعرض لقطع في وتر القدم، خلال مباراة فريقه الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري، 12 ديسمبر الماضي.

Time واتساب
النصر
عبدالرحمن العبيد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههه راحت فيها الأناقة ياللوح انت وطولك،، وهالألوان اللي خايف عليها يالجنتل الداج.. بس حلوة مرة القومة السريعة..
ماجد
شي طيب ولكن حتى الان لم نرى على الواقع اثر هذه المبالغ الضخمة حتى الان تم تحصيل مايقارب نصف تريليون ريال اين تذهب هذه المليارات
الوفا طبعي
الله يستر من الجاي
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، أنه الجوال وما أدراك مامصائب ومشاكل الجوال..

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