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صورة نادرة لخادم الحرمين يجلس بجوار الملك فهد
منذ ساعة
1720
علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة نادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.
وظهر في الصورة الكاملة، الملك سلمان حفظه الله، وهو يجلس بجوار الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله.
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الملك سلمان
أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
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