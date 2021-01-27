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صورة نادرة لخادم الحرمين يجلس بجوار الملك فهد

Time منذ ساعة
Views 1720
صورة نادرة لخادم الحرمين يجلس بجوار الملك فهد

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة نادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وظهر في الصورة الكاملة، الملك سلمان حفظه الله، وهو يجلس بجوار الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله.

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خادم الحرمين
الملك سلمان

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¥ ولد نجد ¥
ههههه
¥ ولد نجد ¥
هههههههههههههه
¥ ولد نجد ¥
😱😱😱
¥ ولد نجد ¥
كاد يتسبب بكارثة
¥ ولد نجد ¥
طاير من الفرحة طاير

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