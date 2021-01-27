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أب وأم يقتلان ابنتيهما بطريقة وحشية لسبب صادم 

Time منذ 21 دقيقة
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أب وأم يقتلان ابنتيهما بطريقة وحشية لسبب صادم 

نيودلهي (صدى):
تعرضت فتاتان للقتل على يد والديهما داخل منزلهما المكون من ثلاثة طوابق في منطقة تشيتور بولاية أندرا براديش الهندية في جريمة مروعة تشتبه الشرطة في ارتباطها بالشعوذة والخرافات.

وتفصيلا، عثر رجال الشرطة على فتاتين مرتدين الزي التقليدي، وهما مضرجتان بالدماء مع وجود ثقوب في رأسيهما جراء قتلهما بمثقاب.

وقال الزوجان إنهما قتلا ابنتيهما تسكنهما بسبب أرواح شريرة تسكنهما، فيما أوضح جيرانهما أن الفتاتين قد أجبرن على الدوران حول المنزل كجزء من تلك الطقوس.

ومن جانبه، أبان ضابط الشرطة رافي مانوهارا شاري، أنه لم يكن يتواجد في المنزل سوى أربعة أشخاص هم الوالدان والفتاتان، موضحا أن سيجري تفريغ كاميرات المراقبة في المنزل للتأكد من أقوال الأب والأم.

وتابع:" الأم أستاذة في الكيمياء ونائبة مدير الكلية الحكومية للبنات في مادانابالي، فيما حاز الأب القاتل على دراسات عليا في الرياضيات ".

 

Time واتساب
جريمة قتل
الهند

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههه راحت فيها الأناقة ياللوح انت وطولك،، وهالألوان اللي خايف عليها يالجنتل الداج.. بس حلوة مرة القومة السريعة..
ماجد
شي طيب ولكن حتى الان لم نرى على الواقع اثر هذه المبالغ الضخمة حتى الان تم تحصيل مايقارب نصف تريليون ريال اين تذهب هذه المليارات
الوفا طبعي
الله يستر من الجاي
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، أنه الجوال وما أدراك مامصائب ومشاكل الجوال..

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