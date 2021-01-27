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بالصور.. إغلاق 4 محلات وضبط 600 بدلة عسكرية مخالفة بالرياض

Time منذ 44 دقيقة
Views 1522
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بالصور.. إغلاق 4 محلات وضبط 600 بدلة عسكرية مخالفة بالرياض

الرياض (صدى):
أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (4) محلات تفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص، كما ضبطت (600) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(2500) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه , لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههه راحت فيها الأناقة ياللوح انت وطولك،، وهالألوان اللي خايف عليها يالجنتل الداج.. بس حلوة مرة القومة السريعة..
ماجد
شي طيب ولكن حتى الان لم نرى على الواقع اثر هذه المبالغ الضخمة حتى الان تم تحصيل مايقارب نصف تريليون ريال اين تذهب هذه المليارات
الوفا طبعي
الله يستر من الجاي
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، أنه الجوال وما أدراك مامصائب ومشاكل الجوال..

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