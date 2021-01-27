النصر يقع في ورطة كبرى قبل مباراة السوبر

نواف السالم (صدى):
قال البرازيلي ريناتو وكيل أعمال مواطنه مايكون بيريرا قائد فريق النصر، إن موكله لم يستلم رواتبه منذ 6 أشهر.
وأوضح أن عدم تلقيهم أي رد من الإدارة حول مهلة سداد المستحقات تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية يومين متتاليين الثلاثاء، والأربعاء، قبل موقعة كأس السوبر المرتقبة أمام الهلال، السبت المقبل، وفقا للزميلة " الرياضية ".
ولفت إلى أنهم خاطبوا نادي النصر قبل 20 يومًا، وطالبوا بضرورة تسديد الرواتب المتأخرة التي يبلغ إجماليها نحو 6 ملايين و900 ألف ريال قبل اللجوء إلى قرار فسخ العقد بشكل نهائي بين الطرفين، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد على الخطاب.
وأبان أن قرار رحيل مايكون عن النصر نهائي على حد قوله، لافتا:" لن يلعب مجددًا في النصر "، ليؤكد بذلك غيابه عن كأس السوبر، موضحا أنهم يسعون حاليًا للوصول إلى حل مؤقت يقضي بدفع رواتب ثلاثة أشهر تقدر قيمتها بـ 3 ملايين و 450 ألف ريال على أن يتم الاتفاق على سداد بقية المبلغ في وقت لاحق.