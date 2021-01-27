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النصر يقع في ورطة كبرى قبل مباراة السوبر

Time منذ 55 دقيقة
Views 2139
النصر يقع في ورطة كبرى قبل مباراة السوبر

نواف السالم (صدى):
قال البرازيلي ريناتو وكيل أعمال مواطنه مايكون بيريرا قائد فريق النصر، إن موكله لم يستلم رواتبه منذ 6 أشهر.

وأوضح أن عدم تلقيهم أي رد من الإدارة حول مهلة سداد المستحقات تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية يومين متتاليين الثلاثاء، والأربعاء، قبل موقعة كأس السوبر المرتقبة أمام الهلال، السبت المقبل، وفقا للزميلة " الرياضية ".

ولفت إلى أنهم خاطبوا نادي النصر قبل 20 يومًا، وطالبوا بضرورة تسديد الرواتب المتأخرة التي يبلغ إجماليها نحو 6 ملايين و900 ألف ريال قبل اللجوء إلى قرار فسخ العقد بشكل نهائي بين الطرفين، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد على الخطاب.

وأبان أن قرار رحيل مايكون عن النصر نهائي على حد قوله، لافتا:" لن يلعب مجددًا في النصر "، ليؤكد بذلك غيابه عن كأس السوبر، موضحا أنهم يسعون حاليًا للوصول إلى حل مؤقت يقضي بدفع رواتب ثلاثة أشهر تقدر قيمتها بـ 3 ملايين و 450 ألف ريال على أن يتم الاتفاق على سداد بقية المبلغ في وقت لاحق.

Time واتساب
النصر
الهلال
السوبر
مايكون بيريرا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههه راحت فيها الأناقة ياللوح انت وطولك،، وهالألوان اللي خايف عليها يالجنتل الداج.. بس حلوة مرة القومة السريعة..
ماجد
شي طيب ولكن حتى الان لم نرى على الواقع اثر هذه المبالغ الضخمة حتى الان تم تحصيل مايقارب نصف تريليون ريال اين تذهب هذه المليارات
الوفا طبعي
الله يستر من الجاي
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، أنه الجوال وما أدراك مامصائب ومشاكل الجوال..

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