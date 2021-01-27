الأعداد السابقة للصحيفة

«العدل» تكشف خطوات توثيق ورثة متوفي ووقف

Time منذ ساعة
Views 1584
«العدل» تكشف خطوات توثيق ورثة متوفي ووقف

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة العدل، خطوات القيام بتوثيق ورثة متوفي وتوثيق وقف من خلال خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز.

وتضمنت الخطوت" الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية، انقر على طلب جديد من الحالات الاجتماعية، اضغط على اختيار خدمة توثيق ورثة متوفي، قم بإرسال النموذج التوثيقي بعد تعبئته، استلام إشعار بصدور الوثيقة".

وأضافت العدل، أن هذه الخدمة تتيح توثيق ورثة متوفي من خلال تعبئة النموذج المخصص واكتمال الإجراءات والمصادقة على الطلب وبعد اعتماده تصدر وثيقة ورثة متوفي رسمية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن إجراءات توثيق وقف هي تمامًا كالخطوات السالف ذكرها مع اختيار خدمة توثيق وقف بدلًا من توثيق ورثة متوفي.

Time واتساب
وزارة العدل
ناجز
توثيق ورثة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههه راحت فيها الأناقة ياللوح انت وطولك،، وهالألوان اللي خايف عليها يالجنتل الداج.. بس حلوة مرة القومة السريعة..
ماجد
شي طيب ولكن حتى الان لم نرى على الواقع اثر هذه المبالغ الضخمة حتى الان تم تحصيل مايقارب نصف تريليون ريال اين تذهب هذه المليارات
الوفا طبعي
الله يستر من الجاي
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، أنه الجوال وما أدراك مامصائب ومشاكل الجوال..

أخر الأخبار

النصر يحسم مصير العمري من التجديد 
النصر يحسم مصير العمري من التجديد 
Time منذ 5 دقائق Views 1214
ضربة موجعة للنصر عن العبيد  
ضربة موجعة للنصر عن العبيد  
Time منذ 8 دقائق Views 1536
أب وأم يقتلان ابنتيهما بطريقة وحشية لسبب صادم 
أب وأم يقتلان ابنتيهما بطريقة وحشية لسبب صادم 
Time منذ 20 دقيقة Views 565
شاهد.. لحظة وصول أول شحنة صادرات من العراق إلى ‎المملكة
شاهد.. لحظة وصول أول شحنة صادرات من العراق إلى ‎المملكة
Time منذ 31 دقيقة Views 1654
بالصور.. إغلاق 4 محلات وضبط 600 بدلة عسكرية مخالفة بالرياض
بالصور.. إغلاق 4 محلات وضبط 600 بدلة عسكرية مخالفة بالرياض
Time منذ 44 دقيقة Views 1518
" نزاهة " تكشف تفاصيل قضية فساد بقيمة 11.5 مليار ريال
" نزاهة " تكشف تفاصيل قضية فساد بقيمة 11.5 مليار ريال
Time منذ 48 دقيقة Views 2388
النصر يقع في ورطة كبرى قبل مباراة السوبر
النصر يقع في ورطة كبرى قبل مباراة السوبر
Time منذ 55 دقيقة Views 2137
الوقت مو وقت سيلفي تحت المطر
الوقت مو وقت سيلفي تحت المطر
Time منذ 57 دقيقة Views 479
أفغاني يمزح مع اصحابه بإطلاق النار عليهم !
أفغاني يمزح مع اصحابه بإطلاق النار عليهم !
Time منذ 57 دقيقة Views 439
للفنون جنون
للفنون جنون
Time منذ 58 دقيقة Views 305