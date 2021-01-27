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شاهد.. وزير الطاقة يوضح موقف المملكة من اتفاقية باريس للمناخ 

Time منذ 5 دقائق
Views 1133
شاهد.. وزير الطاقة يوضح موقف المملكة من اتفاقية باريس للمناخ 

علي القحطاني (صدى):
قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تؤمن بشدة باتفاقية باريس للمناخ، مضيفا:"  نحن ملتزمون باتفاقية باريس للمناخ ".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان:" يجب أن يمنح الأفراد المرونة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية بطريقة مفيدة ".

وأشار:" هناك مصادر مختلفة للحصول على الطاقة "، مبينا:" نحن في المملكة سنقوم بقصارى جهدنا لتمكين الشركات بتحقيق مستهدفاتهم "، متابعا:" لدينا حالة أفضل لتقليل الانبعاثات الكربونية ومضاعفة هذا بتأثير ذلك على الاقتصاد ".

ولفت إلى أن المملكة تعاملت مع جائحة فيروس كورونا كقضية إنسانية وليس اقتصادية فقط، موضحا أن التركيز خلال الجائحة كان على رفاهية المواطنين، وتم تنفيذ الكثير من البرامج لإزالة الآثار السلبية عن الاقتصاد.

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الاقتصاد
الطاقة
وزير الطاقة
اتفاقية باريس للمناخ

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههه .. .. تصرف حلو ..
نجاة محمد
بالتوفيق للاندية السعودية
عادل عبدالحي حمزة
هل يوجد درجة في القضاء إسمها قاضيب أم قاضي ب
واضح*** وصريح***
ما شاء الله،، ياله من بعير نشيط..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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