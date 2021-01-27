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نادي سعودي يقترب من ضم النيجيري إيغالو

Time منذ 23 دقيقة
Views 1490
نادي سعودي يقترب من ضم النيجيري إيغالو

طلال الغامدي (صدى):
تنافست 3 أندية خليجية من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري أوديون إيغالو.

و أشارت تقارير صحفية إلى الأندية المتنافسة على ضم أوديون إيغالو، هي نادي سعودي و نادي قطري ونادي إماراتي.

 وأشارت إلى أن النادي الإماراتي عرض راتب سنوي للاعب 7 مليون جنيه إسترليني،  ولكن إيغالو حتى الآن لم يحدد مصيره.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن رحيل المهاجم النيجيري إيدوين إيغالو عن الفريق، بعد تواجده مع " الشياطين الحمر " على سبيل الإعارة.

وكان إيغالو لعب مع اليونايتد 23 مباراة وسجل 5 أهداف، ولكن مع قدوم كافاني لم يعد له مكان في التشكيلة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههه .. .. تصرف حلو ..
نجاة محمد
بالتوفيق للاندية السعودية
عادل عبدالحي حمزة
هل يوجد درجة في القضاء إسمها قاضيب أم قاضي ب
واضح*** وصريح***
ما شاء الله،، ياله من بعير نشيط..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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