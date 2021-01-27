نادي سعودي يقترب من ضم النيجيري إيغالو

طلال الغامدي (صدى):
تنافست 3 أندية خليجية من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري أوديون إيغالو.
و أشارت تقارير صحفية إلى الأندية المتنافسة على ضم أوديون إيغالو، هي نادي سعودي و نادي قطري ونادي إماراتي.
وأشارت إلى أن النادي الإماراتي عرض راتب سنوي للاعب 7 مليون جنيه إسترليني، ولكن إيغالو حتى الآن لم يحدد مصيره.
وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن رحيل المهاجم النيجيري إيدوين إيغالو عن الفريق، بعد تواجده مع " الشياطين الحمر " على سبيل الإعارة.
وكان إيغالو لعب مع اليونايتد 23 مباراة وسجل 5 أهداف، ولكن مع قدوم كافاني لم يعد له مكان في التشكيلة.