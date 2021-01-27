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شركة أزياء عالمية تُثير الجدل بتعليقها على ارتداء ولي العهد "جاكيت" من منتجاتها

Time منذ 52 دقيقة
Views 2489
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شركة أزياء عالمية تُثير الجدل بتعليقها على ارتداء ولي العهد "جاكيت" من منتجاتها

الرياض (صدى):
عقبت شركة الأزياء العالمية " فرانك ناماني "، على ارتداء ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- " جاكيت " من منتجات الشركة في ظهوره الأخير للإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت الشركة العالمية:" نشكر ولي العهد ونتشرف بارتدائه أحد منتجاتنا "،  موضحة أن ذلك وضعهم داخل دائرة الأضواء، بعدما شهدت منتجاتهم إقبالا كبيرا عليها.

ووجهت شركة الأزياء العالمية، الشكر للزبائن الذين حرصوا على شراء المنتجات التي تحمل علامتها التجارية، بعد الإقبال الكثيف على الجاكيت بسبب ارتدائه من جانب ولي العهد.

Time واتساب
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
جاكيت

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههه .. .. تصرف حلو ..
نجاة محمد
بالتوفيق للاندية السعودية
عادل عبدالحي حمزة
هل يوجد درجة في القضاء إسمها قاضيب أم قاضي ب
واضح*** وصريح***
ما شاء الله،، ياله من بعير نشيط..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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