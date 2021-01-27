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بالفيديو.. الفالح يكشف ما فعلته المملكة لكسب ثقة المستثمرين أثناء الجائحة  

Time منذ 35 دقيقة
Views 1418
بالفيديو.. الفالح يكشف ما فعلته المملكة لكسب ثقة المستثمرين أثناء الجائحة  

الرياض (صدى):
قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن المملكة أثبتت قدرتها خلال جائحة كورونا وكسبت ثقة المستثمرين.

وأضاف خالد الفالح، أن الاستثمار الأجنبي في المملكة حقق زيادة خلال عام 2020 أكثر من 2019، وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضح أن العالم يواجه تحديات كبيرة وتغيرات في مفهوم الاقتصاد، وجائحة كورونا أظهرت قدرات الدول في إدارة الأزمات والمملكة أثبتت جدارتها وكسبت ثقة المستثمرين لافتا إلى إعادة النظر في نصف التشريعات الموجودة والبالغ عددها 400 تشريع بهدف تحسين بيئة الاستثمار.

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كورونا
خالد الفالح
المستثمرين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههه .. .. تصرف حلو ..
نجاة محمد
بالتوفيق للاندية السعودية
عادل عبدالحي حمزة
هل يوجد درجة في القضاء إسمها قاضيب أم قاضي ب
واضح*** وصريح***
ما شاء الله،، ياله من بعير نشيط..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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