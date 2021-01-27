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"المرور" يصدم الجميع بخصوص مخالفة جديدة 

Time منذ 37 دقيقة
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"المرور" يصدم الجميع بخصوص مخالفة جديدة 

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تحرير محضر بفقدان لوحات المركبة لا يعفي من توقيع مخالفة في حالة قيادتها من دون لوحات.

وأضافت إدارة المرور، أنه لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة فإذا سجلت مخالفة بحق قائدها، فستكون المخالفة في هذه الحالة صحيحة.

وتنص المادة الرابعة من نظام المرور على أن كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - أن تحمل لوحتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلهما تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما، كما لا يتم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها والصادرة من الإدارة العامة للمرور. 

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مخالفة
المرور
المركبة
اللوحات

أحدث التعليقات

ابو عبدالرحمن
فكووو الكهربا وتركو الصدمه زي ماهي قال صدمه قال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ابو وليد
طيب وابو خرقه وينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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