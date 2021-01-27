بالفيديو..الرميان: أرامكو من أقل الشركات لديها انبعاثات كربونية

علي القحطاني (صدى):
أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، على أن أرامكو تعد من أقل الشركات لديها انبعاثات كربونية.
وقال الرميان خلال حديثه في المؤتمر اليوم (الأربعاء)، والذي يعقد في الرياض وجاء تحت عنوان "النهضة الجديدة"، أ إن المملكة تهتم بقضية البيئة كثيرًا.
وأضاف أن المملكة تراقب بكثب تطورات قطاع التكنولوجيا سواء في السوق الأولية أو الثانوية كما أن العديد من المشرعين دوليا أبدوا تخوفهم من الدور الهائل لشركات التكنولوجيا.
والجدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد اليوم وغدا بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً في عدد من المدن حول العالم، منطلقة من مركزها في مدينة الرياض وملتزمة بقواعد التباعد الاجتماعي.