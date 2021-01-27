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حفل تخريج دفعة من ضباط الأركان بالرياض 1392 هــ
منذ 31 دقيقة
512
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أحدث التعليقات
ابو عبدالرحمن
فكووو الكهربا وتركو الصدمه زي ماهي قال صدمه قال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ابو وليد
طيب وابو خرقه وينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
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