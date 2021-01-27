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تعليق بوتين على دور المملكة في استقرار أسواق الطاقة العالمية 

Time منذ ساعة
Views 1702
تعليق بوتين على دور المملكة في استقرار أسواق الطاقة العالمية 

عادل الحربي (صدى):
أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمملكة، خلال كلمته على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي 2021، فيما أثنى على الولايات وروسيا لدورهم في تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة.

وكان مجلس الوزراء أكد في اجتماع سابق له، أنه بحث نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط وإعلان مجموعة أوبك+ لدعم استقرار أسواق الخام العالمية.

وقال بوتين، في كلمة له بمنتدى دافوس الاقتصادي، اليوم الأربعاء، إن تمديد معاهدة ستارت مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أنه اتفق مع نظيره الأمريكي، الرئيس جو بايدن، على تمديد معاهدة ستارت 3، إلا أنه أشار إلى أن الخلافات لا تزال موجودة بينهما.

وتابع أن ضمان التنمية الإيجابية في العالم هو مسؤولية مشتركة، مؤكدا أن روسيا تتقدم إلى الأمام، والدول النامية استفادت من النمو العالمي.

Time واتساب
المملكة
روسيا
بوتين
الطاقة
دافوس

أحدث التعليقات

ابو عبدالرحمن
فكووو الكهربا وتركو الصدمه زي ماهي قال صدمه قال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ابو وليد
طيب وابو خرقه وينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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