ظهور فيروس قاتل في الصين

بكين (صدى):
كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة « Access to Medicine Foundation» غير الربحية جياشري أيير؛ عن انتشار فيروس «نيباه» في الصين، بمعدل وفيات يصل إلى 75%، الذي وصفته بأنه مصدر الجائحة الخطيرة المقبلة.
وقالت أيير إن فيروس نيباه مصدر آخر للفيروسات الخطيرة المعدية، وهي مصدر قلق بالغ. الفيروس قد ينفجر في أي لحظة. الجائحة المقبلة قد تكون عدوى مقاومة للعلاج.
وأضافت أن فيروس «نيباه» يسبب مشاكل جسيمة في الجهاز التنفسي، والتهابًا وتورمًا بالدماغ، مع معدل وفيات يتراوح بين 40–75%. وتعد خفافيش الفاكهة هي المضيف الرئيسي لهذا الفيروس، وارتبط انتشاره في بنجلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.
ويذكر أن فيروس «نيباه» واحدًا من أخطر عشرة أمراض معدية حددتها منظمة الصحة العالمية باعتبارها الخطر الصحي القادم الذي يهدد البشرية؛ وذلك لعدم وجود أي مخططات لدى شركات الأدوية العالمية لإنتاج لقاحات فعالة لهم.