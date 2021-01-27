الأعداد السابقة للصحيفة

ظهور فيروس قاتل في الصين

Time منذ ساعة
Views 2284
ظهور فيروس قاتل في الصين

بكين (صدى):
كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة « Access to Medicine Foundation» غير الربحية جياشري أيير؛ عن انتشار فيروس «نيباه» في الصين، بمعدل وفيات يصل إلى 75%، الذي وصفته بأنه مصدر الجائحة الخطيرة المقبلة.

وقالت أيير إن فيروس نيباه مصدر آخر للفيروسات الخطيرة المعدية، وهي مصدر قلق بالغ. الفيروس قد ينفجر في أي لحظة. الجائحة المقبلة قد تكون عدوى مقاومة للعلاج.

وأضافت أن فيروس «نيباه» يسبب مشاكل جسيمة في الجهاز التنفسي، والتهابًا وتورمًا بالدماغ، مع معدل وفيات يتراوح بين 40–75%. وتعد خفافيش الفاكهة هي المضيف الرئيسي لهذا الفيروس، وارتبط انتشاره في بنجلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.

ويذكر أن فيروس «نيباه» واحدًا من أخطر عشرة أمراض معدية حددتها منظمة الصحة العالمية باعتبارها الخطر الصحي القادم الذي يهدد البشرية؛ وذلك لعدم وجود أي مخططات لدى شركات الأدوية العالمية لإنتاج لقاحات فعالة لهم.

Time واتساب
الصين
الهند

أحدث التعليقات

ابو عبدالرحمن
فكووو الكهربا وتركو الصدمه زي ماهي قال صدمه قال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
ابو وليد
طيب وابو خرقه وينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

تطورات أزمة "راموس" مع ريال مدريد
تطورات أزمة "راموس" مع ريال مدريد
Time منذ 5 دقائق Views 1124
مي العيدان تشبه ريم النجم بعارضة أزياء أمريكية: "أخوات"
مي العيدان تشبه ريم النجم بعارضة أزياء أمريكية: "أخوات"
Time منذ 16 دقيقة Views 301
فيديو نادر للملك خالد أثناء زيارته إلى الإمارات منتصف السبعينات الميلادية
فيديو نادر للملك خالد أثناء زيارته إلى الإمارات منتصف السبعينات الميلادية
Time منذ 26 دقيقة Views 1326
حفل تخريج دفعة من ضباط الأركان بالرياض 1392 هــ
حفل تخريج دفعة من ضباط الأركان بالرياض 1392 هــ
Time منذ 31 دقيقة Views 506
"المرور" يصدم الجميع بخصوص مخالفة جديدة 
"المرور" يصدم الجميع بخصوص مخالفة جديدة 
Time منذ 37 دقيقة Views 2829
بالصور.. محاريب المسجد النبوي تُبهر الزائرين بجمال نقوشها وزخرفتها
بالصور.. محاريب المسجد النبوي تُبهر الزائرين بجمال نقوشها وزخرفتها
Time منذ 46 دقيقة Views 1458
الله يخلف على العروس
الله يخلف على العروس
Time منذ 55 دقيقة Views 444
المرة هذي عدت على خير
المرة هذي عدت على خير
Time منذ 56 دقيقة Views 357
بالفيديو..الرميان: أرامكو من أقل الشركات لديها انبعاثات كربونية
بالفيديو..الرميان: أرامكو من أقل الشركات لديها انبعاثات كربونية
Time منذ 56 دقيقة Views 1380
وفاة سيدة في حادث مروع
وفاة سيدة في حادث مروع
Time منذ 56 دقيقة Views 284