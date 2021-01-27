الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بترقية 27 قاضيا بديوان المظالم

Time منذ 18 دقيقة
Views 1297
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بترقية 27 قاضيا بديوان المظالم

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية سبعة وعشرين قاضيًا بديوان المظالم.صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمةب) إلى درجة (رئيس محكمةأ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمةأ) إلى درجة (رئيس محكمةب) وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضيأ) إلى درجة (وكيل محكمةب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضيب) إلى درجة (قاضيأ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضيب) .وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.

Time واتساب
خادم الحرمين
ديوان المظالم

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خبرين مدموجه
.M.
لا مالها سبب ابداً البطالة والفقر ليس عذر ابداً لأن أي انسان تزوج زوجه فكيف هو تزوجها هههه😂 زرع شجره ونبتت له فلوس ههخخ🤭😹
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
الملل
والله ماعندي خمس القيمة زمان كان يقولون خلوها تصدي اما اليوم فعلا انها بتصدي
الملل
كل الناس عارفه منين جا قيمة السيارة

أخر الأخبار

أعراض سرطان الفم منها "صعوبة البلع"
أعراض سرطان الفم منها "صعوبة البلع"
Time منذ 10 دقائق Views 1228
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بترقية 27 قاضيا بديوان المظالم
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بترقية 27 قاضيا بديوان المظالم
Time منذ 18 دقيقة Views 1297
سائق يفقد السيطرة والنتيجة مرعبة
سائق يفقد السيطرة والنتيجة مرعبة
Time منذ 20 دقيقة Views 220
انتي وين والطبخ وين
انتي وين والطبخ وين
Time منذ 20 دقيقة Views 218
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
Time منذ 21 دقيقة Views 212
بالصور.. كيا كرنفال 2021 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وأسعارها المميزة
بالصور.. كيا كرنفال 2021 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وأسعارها المميزة
Time منذ 23 دقيقة Views 1215
امرأة تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها وتصويرها عارية
امرأة تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها وتصويرها عارية
Time منذ 26 دقيقة Views 671
جائزة كبرى تنتظر الهلال والمنافسة تشتعل بين الدوسري والسومة 
جائزة كبرى تنتظر الهلال والمنافسة تشتعل بين الدوسري والسومة 
Time منذ 33 دقيقة Views 1659
"الرميان" يتحدث عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال 
"الرميان" يتحدث عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال 
Time منذ 39 دقيقة Views 1416
بالفيديو.. تحذيرات من التعامل مع شركات "الفوركس الوهمية"
بالفيديو.. تحذيرات من التعامل مع شركات "الفوركس الوهمية"
Time منذ 47 دقيقة Views 1385