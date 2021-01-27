أعراض سرطان الفم منها "صعوبة البلع"

واشنطن (صدى):
كشفت جمعية السرطان الأمريكية أن مشاكل البلع يمكن أن تحدث بسبب مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك أنواع معينة من السرطان.
وقالت الجمعية : "يمكن أن تكون هناك مشاكل في الوظيفة الحركية، ما يعني أن الرسائل المرسلة من الدماغ لا تصل إلى المريء لنقل تعليمات البلع. ويمكن أن يحدث هذا بسبب مشكلة في الدماغ أو الجهاز العصبي، مثل السكتة الدماغية، واضطراب الجهاز العصبي، والاعتلال العصبي، أو الورم الذي يؤثر على الدماغ.
وأضافت : أو يمكن أن يكون هناك شيء يمنع الطعام أو السوائل أثناء البلع، مثل تكتل كبير من الطعام، أو جسم غريب، أو تضيق المريء أو ورم في المريء أو ضغط عليه".
وتابعت " ويمكن أن يسبب سرطان الفم ألما أو إحساسا حارقا عند مضغ الطعام وابتلاعه. وقد يشعر الشخص أن طعامه يعلق في حلقه ولا ينزل.
وتتضمن الأعراض الأخرى لسرطان الفم " تقرحات الفم التي لا تلتئم لعدة أسابيع، بقعة بيضاء أو حمراء على الجزء الداخلي من فمك، أورام غير مبررة ومستمرة في الغدد الليمفاوية في الرقبة لا تزول، ألم أو صعوبة في البلع، عسر البلع، تغييرات في صوتك، فقدان الوزن غير المقصود، سن واحد أو أكثر ينفصل دون سبب واضح.