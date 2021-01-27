"الرميان" يتحدث عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال 

الرياض (صدى):
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن المملكة تطمح بأن تخلق فرصا للاستثمار والعمل وازدهار الاقتصاد.
وأضاف ياسر الرميان:" أزمة كورونا غيرت مفهوم الاقتصاد في أنحاء العالم "، موضحا أن العالم يشهد فرصة هائلة وعهد لنهضة اقتصادية جديدة.
وأشار إلى أن أسواق المال العالمية تأثرت بكورونا ولكنها انتعشت بنهاية 2020.
وكان ياسر الرميان ذكر في تصريحات سابقة أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وأشار الرميان خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله- تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، مبينا أن حجم الإنفاق في المشاريع الجديدة سيصل إلى 250 مليار بشكل سنوي.