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"الرميان" يتحدث عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال 

Time منذ 39 دقيقة
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"الرميان" يتحدث عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال 

الرياض (صدى):
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن ‎المملكة تطمح بأن تخلق فرصا للاستثمار والعمل وازدهار الاقتصاد.

وأضاف ياسر الرميان:" أزمة ‎كورونا غيرت مفهوم الاقتصاد في أنحاء العالم "، موضحا أن العالم يشهد فرصة هائلة وعهد لنهضة اقتصادية جديدة.

وأشار إلى أن أسواق المال العالمية تأثرت بكورونا ولكنها انتعشت بنهاية 2020.

وكان ياسر الرميان ذكر في تصريحات سابقة أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وأشار الرميان خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله- تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، مبينا أن حجم الإنفاق في المشاريع الجديدة سيصل إلى 250 مليار بشكل سنوي.

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المملكة
الاقتصاد
كورونا
ياسر الرميان

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خبرين مدموجه
.M.
لا مالها سبب ابداً البطالة والفقر ليس عذر ابداً لأن أي انسان تزوج زوجه فكيف هو تزوجها هههه😂 زرع شجره ونبتت له فلوس ههخخ🤭😹
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
الملل
والله ماعندي خمس القيمة زمان كان يقولون خلوها تصدي اما اليوم فعلا انها بتصدي
الملل
كل الناس عارفه منين جا قيمة السيارة

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