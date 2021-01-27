الأعداد السابقة للصحيفة

جائزة كبرى تنتظر الهلال والمنافسة تشتعل بين الدوسري والسومة 

Time منذ 33 دقيقة
Views 1659
جائزة كبرى تنتظر الهلال والمنافسة تشتعل بين الدوسري والسومة 

نواف السالم (صدى):
كشف الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، عصر اليوم الأربعاء، عن المرشحين لجوائز الأفضل، في عام 2020، حيث رشح الهلال للفوز بجائزة أفضل نادي عربي، في2020، حيث ينافس كل من الأهلي القاهري " بطل إفريقيا "، ووصيفه الزمالك المصري.

ودخل نادي نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، في قائمة الأندية المرشحة للفوز بالجائزة.

 وعلى مستوى اللاعبين، تصدر سالم الدوسري، نجم الهلال، والأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم الأهلي، قائمة المرشحين، للفوز بجائزة أفضل لاعب عربي، في العام الماضي.

وتضم القائمة، أسماء كبرى، على رأسها: " بغداد بونجاح وأكرم عفيف " السد القطري "  وعلي معلول وحسين الشحات " الأهلي المصري "، فيما تواجد في قائمة اللاعبينن المرشحين للفوز بالجائزة، الهداف الإماراتي الكبير علي مبخوت، مهاجم الجزيرة.

Time واتساب
الهلال
الأهلي
سالم الدوسري
عمر السومة
الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خبرين مدموجه
.M.
لا مالها سبب ابداً البطالة والفقر ليس عذر ابداً لأن أي انسان تزوج زوجه فكيف هو تزوجها هههه😂 زرع شجره ونبتت له فلوس ههخخ🤭😹
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
الملل
والله ماعندي خمس القيمة زمان كان يقولون خلوها تصدي اما اليوم فعلا انها بتصدي
الملل
كل الناس عارفه منين جا قيمة السيارة

أخر الأخبار

أعراض سرطان الفم منها "صعوبة البلع"
أعراض سرطان الفم منها "صعوبة البلع"
Time منذ 10 دقائق Views 1225
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بترقية 27 قاضيا بديوان المظالم
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بترقية 27 قاضيا بديوان المظالم
Time منذ 18 دقيقة Views 1292
سائق يفقد السيطرة والنتيجة مرعبة
سائق يفقد السيطرة والنتيجة مرعبة
Time منذ 20 دقيقة Views 220
انتي وين والطبخ وين
انتي وين والطبخ وين
Time منذ 20 دقيقة Views 218
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
Time منذ 20 دقيقة Views 212
بالصور.. كيا كرنفال 2021 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وأسعارها المميزة
بالصور.. كيا كرنفال 2021 تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وأسعارها المميزة
Time منذ 23 دقيقة Views 1215
امرأة تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها وتصويرها عارية
امرأة تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها وتصويرها عارية
Time منذ 26 دقيقة Views 664
جائزة كبرى تنتظر الهلال والمنافسة تشتعل بين الدوسري والسومة 
جائزة كبرى تنتظر الهلال والمنافسة تشتعل بين الدوسري والسومة 
Time منذ 33 دقيقة Views 1659
"الرميان" يتحدث عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال 
"الرميان" يتحدث عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال 
Time منذ 39 دقيقة Views 1412
بالفيديو.. تحذيرات من التعامل مع شركات "الفوركس الوهمية"
بالفيديو.. تحذيرات من التعامل مع شركات "الفوركس الوهمية"
Time منذ 47 دقيقة Views 1385