جائزة كبرى تنتظر الهلال والمنافسة تشتعل بين الدوسري والسومة 

نواف السالم (صدى):
كشف الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، عصر اليوم الأربعاء، عن المرشحين لجوائز الأفضل، في عام 2020، حيث رشح الهلال للفوز بجائزة أفضل نادي عربي، في2020، حيث ينافس كل من الأهلي القاهري " بطل إفريقيا "، ووصيفه الزمالك المصري.
ودخل نادي نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، في قائمة الأندية المرشحة للفوز بالجائزة.
وعلى مستوى اللاعبين، تصدر سالم الدوسري، نجم الهلال، والأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم الأهلي، قائمة المرشحين، للفوز بجائزة أفضل لاعب عربي، في العام الماضي.
وتضم القائمة، أسماء كبرى، على رأسها: " بغداد بونجاح وأكرم عفيف " السد القطري " وعلي معلول وحسين الشحات " الأهلي المصري "، فيما تواجد في قائمة اللاعبينن المرشحين للفوز بالجائزة، الهداف الإماراتي الكبير علي مبخوت، مهاجم الجزيرة.