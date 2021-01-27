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بالفيديو.. تحذيرات من التعامل مع شركات "الفوركس الوهمية"

Time منذ 47 دقيقة
Views 1385
بالفيديو.. تحذيرات من التعامل مع شركات "الفوركس الوهمية"

عادل الحربي (صدى):
حذر الإعلامي فيصل العبدالكريم، اليوم الأربعاء، مجدداً الجميع من خطورة التعامل مع شركات الفوركس الوهمية.

ونشر الإعلامي مقطع فيديو قال من خلاله أن كثير من المحتالين الذين يتصلون من خارج المملكة تحولوا الفترة الماضية بعدما فضحناهم من شركات الفوركس الوهمي إلى الادعاء أنهم من شركات حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف العبدالكريم " بعد اعلان استراتيجية الصندوق مؤخراً سينشطون أكثر فالحذر منهم ونبهوا من حولكم فالصندوق لايستثمر للافراد ".

وكانت وزارة التجارة، ق حذرت الجميع من مواطنين ومقيمين من خطورة التعامل مع مواقع الفوركس المشبوهة.

وقالت التجارة، ”: “الفوركس والاستثمار غير المرخص لا يخضع لمراقبة الجهات الرسمية.. احذر التعامل معهم فلا يوجد من يحميك”.

Time واتساب
وزارة التجارة
صندوق الاستثمارات
الفوركس

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خبرين مدموجه
.M.
لا مالها سبب ابداً البطالة والفقر ليس عذر ابداً لأن أي انسان تزوج زوجه فكيف هو تزوجها هههه😂 زرع شجره ونبتت له فلوس ههخخ🤭😹
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
الملل
والله ماعندي خمس القيمة زمان كان يقولون خلوها تصدي اما اليوم فعلا انها بتصدي
الملل
كل الناس عارفه منين جا قيمة السيارة

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