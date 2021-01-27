بايدن : تعتبر الكمامات وليس اللقاحات أفضل دفاع ضد كورونا

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أن الكمامات ستكون أفضل دفاع ضد كورونا (كوفيد -19) خلال الأشهر المقبلة، في وقت تعمل إدارته على تحصيل إمدادات كافيةمن اللقاح لتلقيح غالبية الأميركيين.
وقال بايدن إن الحكومة الفيدرالية ستشتري 100 مليون جرعة لقاح إضافية من اللقاح من شركتي فايزر ومودرنا، كجزء من جهودها لتكثيف حملة التطعيم غير المسبوقة.
وأضاف: “الحقيقة القاسية أن الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن نتمكن من تطعيم غالبية الأميركيين.. شهور”.
وتابع: “في الأشهر القليلة المقبلة، تعتبر الأقنعة، وليس اللقاحات، أفضل دفاع ضد COVID-19. يقول الخبراء إن ارتداء الأقنعة من الآن وحتى أبريل من شأنه أن ينقذ 50 ألف شخص كانوا سيموتون إذا لم نضع هذه الأقنعة”.
وأصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له في منصبه يطالب بارتداء الأقنعة.