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بايدن : تعتبر الكمامات وليس اللقاحات أفضل دفاع ضد كورونا

Time منذ ساعة
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بايدن : تعتبر الكمامات وليس اللقاحات أفضل دفاع ضد كورونا

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أن الكمامات ستكون أفضل دفاع ضد كورونا (كوفيد -19) خلال الأشهر المقبلة، في وقت تعمل إدارته على تحصيل إمدادات كافيةمن اللقاح لتلقيح غالبية الأميركيين.

وقال بايدن إن الحكومة الفيدرالية ستشتري 100 مليون جرعة لقاح إضافية من اللقاح من شركتي فايزر ومودرنا، كجزء من جهودها لتكثيف حملة التطعيم غير المسبوقة.

وأضاف: “الحقيقة القاسية أن الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن نتمكن من تطعيم غالبية الأميركيين.. شهور”.

وتابع: “في الأشهر القليلة المقبلة، تعتبر الأقنعة، وليس اللقاحات، أفضل دفاع ضد COVID-19. يقول الخبراء إن ارتداء الأقنعة من الآن وحتى أبريل من شأنه أن ينقذ 50 ألف شخص كانوا سيموتون إذا لم نضع هذه الأقنعة”.

وأصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له في منصبه يطالب بارتداء الأقنعة.

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كورونا
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اللقاحات

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خبرين مدموجه
.M.
لا مالها سبب ابداً البطالة والفقر ليس عذر ابداً لأن أي انسان تزوج زوجه فكيف هو تزوجها هههه😂 زرع شجره ونبتت له فلوس ههخخ🤭😹
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
الملل
والله ماعندي خمس القيمة زمان كان يقولون خلوها تصدي اما اليوم فعلا انها بتصدي
الملل
كل الناس عارفه منين جا قيمة السيارة

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