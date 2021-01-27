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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 5.75 نقطة ليقفل عند مستوى 8784.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 225 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم، وأسمنت العربية، والصقر للتأمين، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل، وأسيج، والدرع العربي، وساب، وكهرباء السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و 3.82%.

فيما كانت أسهم شركات الصقر للتأمين، والبحر الأحمر، والعقارية، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات باعظيم، والفخارية، والمصافي، والراجحي، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 367.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26308.58 نقطة، وبتداولات بلغت 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 80 ألف سهم تقاسمتها 668 صفقة.

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مؤشر سوق الأسهم

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خبرين مدموجه
.M.
لا مالها سبب ابداً البطالة والفقر ليس عذر ابداً لأن أي انسان تزوج زوجه فكيف هو تزوجها هههه😂 زرع شجره ونبتت له فلوس ههخخ🤭😹
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
الملل
والله ماعندي خمس القيمة زمان كان يقولون خلوها تصدي اما اليوم فعلا انها بتصدي
الملل
كل الناس عارفه منين جا قيمة السيارة

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