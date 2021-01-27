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بالفيديو.. تعرف على مطار "دارين" بالقطيف أول مطار في المملكة قبل 94 عام

Time منذ 36 دقيقة
Views 1711
بالفيديو.. تعرف على مطار "دارين" بالقطيف أول مطار في المملكة قبل 94 عام

نايف السالم (صدى):
تضم المملكة نحو 50 مطار دولياً وإقليمياً ومحلياً مما يعبر عن قوة منظومة الطيران ، بالإضافة إلى المطارات العسكرية وغير العسكرية .

ويعتبر أول مطار سعودي نشأ في جزيرة دارين بالمنطقة الشرقية وذلك قبل توحيد المملكة ، إذ أمر الملك عبد العزيز يرحمه الله ببناءه عام 1348 هـ .، وشراء 4 طائرات هي الأحدث في ذلك الوقت .

وكانت تكلفة شراء هذه الطائرات 12 ألف جنيه استرليني ، واستمر المطار للعمل لأغراض العسكرية والمدنية تحت اسم " قوة الطيران الحجازية النجدية " ، وتبلغ مساحته نحو 1600 متر مربع ، وفقاً للإخبارية .

ويتكون المطار من ثلاث غرف مخصصة للطيارين والميكانيكيين وغرفة للوقود وقطع غيار الطارئرات ، وسارية لإرشاد الطائرات ليلاً ، ولا زالت آثاره شاهدة على تاريخ الطيران في المملكة .

Time واتساب
القطيف
الملك عبد العزيز
مطارات السعودية
جزيرة دارين

أحدث التعليقات

خالد
الرسالة وصلت من الاسطورة ماجد عبدالله ولكن المكابرة رايح توديهم للهاوية وجمهور يصدق اي شي
مخلقه
علموهم الفروسبا وركوب الخيل
ابو عبدالله
اتمنى من بعض اللاعبين الاستغادة من الكابتن ماجد عبدالله بالاخلاق والادب والتعامل الراقي هو جامعه بذاته..استفيدوا من تصرفاته وافكارة ونظرته الفنية في كل الأحوال.. فهل من مجيب...؟؟
ابو عبدالله
كلام الكابتن ماجد اسطورة اساطير الكرة السعودية والشرق الاوسط ادب وخلق ولعب طيلة مشوارة الرياضي وبعدها..لا يحمل حقد او ضغينة ضد احد..حروفه واضحه وصريحة بدون معاني اخرى
أبو فارس
يا ناااس أهل مكة أدرى وأعلم وأخبر بشعابها وطرقها وكل تفاصيلها!!

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