بالفيديو.. تعرف على مطار "دارين" بالقطيف أول مطار في المملكة قبل 94 عام

نايف السالم (صدى):
تضم المملكة نحو 50 مطار دولياً وإقليمياً ومحلياً مما يعبر عن قوة منظومة الطيران ، بالإضافة إلى المطارات العسكرية وغير العسكرية .
ويعتبر أول مطار سعودي نشأ في جزيرة دارين بالمنطقة الشرقية وذلك قبل توحيد المملكة ، إذ أمر الملك عبد العزيز يرحمه الله ببناءه عام 1348 هـ .، وشراء 4 طائرات هي الأحدث في ذلك الوقت .
وكانت تكلفة شراء هذه الطائرات 12 ألف جنيه استرليني ، واستمر المطار للعمل لأغراض العسكرية والمدنية تحت اسم " قوة الطيران الحجازية النجدية " ، وتبلغ مساحته نحو 1600 متر مربع ، وفقاً للإخبارية .
ويتكون المطار من ثلاث غرف مخصصة للطيارين والميكانيكيين وغرفة للوقود وقطع غيار الطارئرات ، وسارية لإرشاد الطائرات ليلاً ، ولا زالت آثاره شاهدة على تاريخ الطيران في المملكة .