الأعداد السابقة للصحيفة

"الشؤون البلدية" تعلن مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات

Time منذ 10 دقائق
Views 1260
"الشؤون البلدية" تعلن مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم الأربعاء مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات .

وأكدت أن تطبيق الضوابط سيتم على مرحلتين ، المرحلة الأولى " 10 فبراير " ، ويتطلب : شهادات صحية سارية المفعول للعاملين ، وجود ترخيص ساري المفعول ، وجود تسعيرة على جميع المنتجات ، كاميرات مراقبة .

أما المرحلة الثانية فسيتم تطبيقها في 29 يونيو المقبل وتشترط : توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية ، الإلتزام بمواصفات اللوحات الجديدة ، وجود واجهة شفافة بالكامل ، تركيب باب سحاب خارجي يسمح بالرؤية ، توزيع الإضاءة على كامل المنشآة .

كما تتطلب المرحلة الثانية : نظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأوقاف وأماكن التخزين ، نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها ، الإلتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف ، وتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيداً عن المواد الغذائية ، ووجود اسطوانات إطفاء حرائق متحركة ، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية .

Time واتساب
وزارة الشؤون البلدية
الفواتير الإلكترونية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ضوابط البقالات

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم يا دكتور ، بارك الله فيك ..
ابوبدر
مع احترامي للفنان رضا حامد ولكن كثرة خروجهعلى الفضائيات والمواقع يهاجم ويقلل من الزعيم عادل امام فهذا ينقص منه هو نفسه. لانه تارك كل شيءومتفرغ لمهاجمة الزعيم. النقطة الاخرى انه اذا حصل موقف بينه وبين الزعيم فيما يدعيه رضا حامد ف حنا ما سمعنا من الزعيم عادل امام ولكي نحكم على الموضوع ضروري ان عادل امام يقول ما حصل. اما المهاجمة فقط من اجل تشويه صورة الفنان الكبير اللي يشهد بفنه كل العرب وغير العرب فهذا لا يسىء الا لك يا رضا حامد خصوصا وان كل مشاركاتك في افلام ومسلسلات كومبارس وان سويت برنامج فهو مجرد ثرثرة وبدون محتوى مفيد✋
أم سكر
الله يفك أسرك و ترجع لأهلك . اللهم آمين .
زرقاء اليمامة
التوقيت فعلا خاطئ
زرقاء اليمامة
فعلا توقيت التصريح خاطىء

أخر الأخبار

"الشؤون البلدية" تعلن مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات
"الشؤون البلدية" تعلن مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات
Time منذ 10 دقائق Views 1260
6 مخاطر تحدث للجسم عند تعاطي مخدر "الإمفيتامين"
6 مخاطر تحدث للجسم عند تعاطي مخدر "الإمفيتامين"
Time منذ 25 دقيقة Views 1445
وظيفة شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية
وظيفة شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية
Time منذ 30 دقيقة Views 1492
بال‏فيديو.. تفاصيل تدشين اللواء الأسمري لجمعية «معين» قبل وفاته بأسبوعين
بال‏فيديو.. تفاصيل تدشين اللواء الأسمري لجمعية «معين» قبل وفاته بأسبوعين
Time منذ 36 دقيقة Views 1731
طبيب يتوقع عدم الحاجة للتطعيم السنوي ضد كورونا
طبيب يتوقع عدم الحاجة للتطعيم السنوي ضد كورونا
Time منذ 41 دقيقة Views 1665
بالفيديو.. تزاحم كبير للشاحنات على طريق "الرياض – الشرقية" السريع قبل العاشرة مساءً
بالفيديو.. تزاحم كبير للشاحنات على طريق "الرياض – الشرقية" السريع قبل العاشرة مساءً
Time منذ 50 دقيقة Views 1998
بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية في حب المملكة
بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية في حب المملكة
Time منذ 55 دقيقة Views 682
أسباب انتشار رائحة البنزين في السيارة
أسباب انتشار رائحة البنزين في السيارة
Time منذ ساعة Views 1615
فنان مصري يهاجم عادل إمام: لا يستحق لقب زعيم
فنان مصري يهاجم عادل إمام: لا يستحق لقب زعيم
Time منذ ساعة Views 1057
مواصفات مختلفة تميز هواتف آيفون 12 برو وجالاكسي إس 21
مواصفات مختلفة تميز هواتف آيفون 12 برو وجالاكسي إس 21
Time منذ ساعة Views 1890