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مواصفات مختلفة تميز هواتف آيفون 12 برو وجالاكسي إس 21

Time منذ ساعة
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مواصفات مختلفة تميز هواتف آيفون 12 برو وجالاكسي إس 21

وكالات (صدى):
طرحة شركتي "أبل" و"سامسونج" هاتف “آيفون 12 برو” وبين “غالاكسي إس 21 بلاس”، ولكل منهما مواصفات تميزه عن الآخر، مما يجعل البعض يحتار عند عملية الشراء.

وأكد خبراء أن من هاتف "آيفون" مناسب لمن يريد هاتف ذكي متين، كي لا يتلف أو يتكسر بشكل سريع؛ غطاءه من الفولاذ المسطح والمقاوم للصدأ.

وأشار الخبراء إلى أن هاتف سامسونج مناسب لمن يريد شراء هاتف بتصميم جديد، ومن يهتم بخاصية استشعار البصمة إذا قامت الشركة بتحسين هذه الخاصية، كما جعلت الشاشة أكثر بريقًا ودقة في العرض، وهذان الأمران يحظيان بالأهمية لدى المستخدم.

وأضاف الخبراء إلى أن سعر الهاتفين الذكيين يبدأ من 999 دولارًا، بينما عمر البطاريتين قد يكون متقاربًا بين الهاتفين.

Time واتساب
سامسونج
أبل
آيفون
آيفون 12 برو
غالاكسي إس 21

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم يا دكتور ، بارك الله فيك ..
ابوبدر
مع احترامي للفنان رضا حامد ولكن كثرة خروجهعلى الفضائيات والمواقع يهاجم ويقلل من الزعيم عادل امام فهذا ينقص منه هو نفسه. لانه تارك كل شيءومتفرغ لمهاجمة الزعيم. النقطة الاخرى انه اذا حصل موقف بينه وبين الزعيم فيما يدعيه رضا حامد ف حنا ما سمعنا من الزعيم عادل امام ولكي نحكم على الموضوع ضروري ان عادل امام يقول ما حصل. اما المهاجمة فقط من اجل تشويه صورة الفنان الكبير اللي يشهد بفنه كل العرب وغير العرب فهذا لا يسىء الا لك يا رضا حامد خصوصا وان كل مشاركاتك في افلام ومسلسلات كومبارس وان سويت برنامج فهو مجرد ثرثرة وبدون محتوى مفيد✋
أم سكر
الله يفك أسرك و ترجع لأهلك . اللهم آمين .
زرقاء اليمامة
التوقيت فعلا خاطئ
زرقاء اليمامة
فعلا توقيت التصريح خاطىء

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