مواصفات مختلفة تميز هواتف آيفون 12 برو وجالاكسي إس 21

وكالات (صدى):
طرحة شركتي "أبل" و"سامسونج" هاتف “آيفون 12 برو” وبين “غالاكسي إس 21 بلاس”، ولكل منهما مواصفات تميزه عن الآخر، مما يجعل البعض يحتار عند عملية الشراء.
وأكد خبراء أن من هاتف "آيفون" مناسب لمن يريد هاتف ذكي متين، كي لا يتلف أو يتكسر بشكل سريع؛ غطاءه من الفولاذ المسطح والمقاوم للصدأ.
وأشار الخبراء إلى أن هاتف سامسونج مناسب لمن يريد شراء هاتف بتصميم جديد، ومن يهتم بخاصية استشعار البصمة إذا قامت الشركة بتحسين هذه الخاصية، كما جعلت الشاشة أكثر بريقًا ودقة في العرض، وهذان الأمران يحظيان بالأهمية لدى المستخدم.
وأضاف الخبراء إلى أن سعر الهاتفين الذكيين يبدأ من 999 دولارًا، بينما عمر البطاريتين قد يكون متقاربًا بين الهاتفين.