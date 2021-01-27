اتحاد الكرة يرد على مطالب تسجيل النصر لاعب بديل بعد حرمانه من التعاقدات

طلال الغامدي (صدى):
أوضح رئيس لجنة الإحتراف بإتحاد الكرة جابر الجهني مدى أحقية نادي النصر في تسجيل لاعب بديل للاعبه المصاب رغم عدم منح النادي شهادة الكفاءة المالية ومنعه من ضم لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية .
وأكد "الجهني " في تصريحات لبرنامج " في المرمى " المذاع على قنناة العربية ، أنه يمكن للنادي ذلك إذا أتم الإجراءات المطلوبة ، حيث يجب تقديم تقرير طبي عن اللاعب المصاب للجنة الطبية لإتحاد الكرة ، وموضح في التقرير أن مدة التعافي ستتجاوز فترة التسجيل الحالية .
وأضاف أنه يجب تقدم مخالصة مالية أو ما يثبت انتهاء تعاقد اللاعب ، وفي حال توفر ذلك يمكن ضم لاعب بديل .