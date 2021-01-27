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اتحاد الكرة يرد على مطالب تسجيل النصر لاعب بديل بعد حرمانه من التعاقدات

Time منذ 4 دقائق
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اتحاد الكرة يرد على مطالب تسجيل النصر لاعب بديل بعد حرمانه من التعاقدات

طلال الغامدي (صدى):
أوضح رئيس لجنة الإحتراف بإتحاد الكرة جابر الجهني مدى أحقية نادي النصر في تسجيل لاعب بديل للاعبه المصاب رغم عدم منح النادي شهادة الكفاءة المالية ومنعه من ضم لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وأكد "الجهني " في تصريحات لبرنامج " في المرمى " المذاع على قنناة العربية ، أنه يمكن للنادي ذلك إذا أتم الإجراءات المطلوبة ، حيث يجب تقديم تقرير طبي عن اللاعب المصاب للجنة الطبية لإتحاد الكرة ، وموضح في التقرير أن مدة التعافي ستتجاوز فترة التسجيل الحالية .

وأضاف أنه يجب تقدم مخالصة مالية أو ما يثبت انتهاء تعاقد اللاعب ، وفي حال توفر ذلك يمكن ضم لاعب بديل .

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نادي النصر
النصر
لجنة الإحتراف
اتحاد الكرة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔 كسلاً ويستأجره خبلاً إلى فيه ملل يشتغل مو ياخذ له عله على كبده وزياده مصاريف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يعطيه خيرها ويصرف عنه شرها الأب ما ينذخر عنه كل غالي الله يحفظهم من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهن
واضح*** وصريح***
اللهم اكشف عنه كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بلاء، أغثنه، اللهم إناندعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمه وأغثه، والطف به، وتداركه بإغاثتك، اللهم بك ملاذه، اللهم أنا نتوسل إليك باسمك الواحد الأحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنه ما أمسى فيه، وأصبحى عليه، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا قال له: كُن فيكون، رباه رباه لا نجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمده بها.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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