وظيفة شاغرة في شركة الاستثمار الجرئ

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة بمجال عمليات الاستثمار بالرياض، بمسمى "أخصائي أول عمليات الاستثمار" .
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في شركات إدارة الأصول أو شركة أسهم خاصة أو مدير صندوق.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنـــــــــا .