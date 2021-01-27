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وظيفة شاغرة في شركة الاستثمار الجرئ

Time منذ 35 دقيقة
Views 1402
وظيفة شاغرة في شركة الاستثمار الجرئ

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة بمجال عمليات الاستثمار بالرياض، بمسمى "أخصائي أول عمليات الاستثمار" .

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في شركات إدارة الأصول أو شركة أسهم خاصة أو مدير صندوق.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنـــــــــا .

Time واتساب
وظائف
الرياض
شركة الاستثمار الجرئ

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔 كسلاً ويستأجره خبلاً إلى فيه ملل يشتغل مو ياخذ له عله على كبده وزياده مصاريف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يعطيه خيرها ويصرف عنه شرها الأب ما ينذخر عنه كل غالي الله يحفظهم من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهن
واضح*** وصريح***
اللهم اكشف عنه كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بلاء، أغثنه، اللهم إناندعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمه وأغثه، والطف به، وتداركه بإغاثتك، اللهم بك ملاذه، اللهم أنا نتوسل إليك باسمك الواحد الأحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنه ما أمسى فيه، وأصبحى عليه، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا قال له: كُن فيكون، رباه رباه لا نجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمده بها.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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