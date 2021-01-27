بالفيديو والصور.. افتتاح أول منزل تاريخي معاد تأهيل في جزيرة تاروت

علي القحطاني (صدى):
كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن لحظة افتتاح المنزل التاريخي، الذي شرعت في ترميمه مؤخراً في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف؛ ضمن خططها المعنية بتأهيل المواقع التراثية في مدن ومحافظات المنطقة.
وافتتح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أول أمس الاثنين، أول منزل تاريخي معاد تأهيله في تاروت، فيما دعا ملاك المباني التاريخية لإعادة تأهيلها حسب الهوية التراثية للمنطقة للاستفادة منها.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المباني الأثرية التي حصرتها الأمانة في المنطقة بلغ 124 موقعاً للتراث العمراني، منها 56 قابلة للاستثمار.