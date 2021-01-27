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بالفيديو والصور.. افتتاح أول منزل تاريخي معاد تأهيل في جزيرة تاروت

Time منذ ساعة
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بالفيديو والصور.. افتتاح أول منزل تاريخي معاد تأهيل في جزيرة تاروت

علي القحطاني (صدى):
كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن لحظة افتتاح المنزل التاريخي، الذي شرعت في ترميمه مؤخراً في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف؛ ضمن خططها المعنية بتأهيل المواقع التراثية في مدن ومحافظات المنطقة.

وافتتح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أول أمس الاثنين، أول منزل تاريخي معاد تأهيله في تاروت، فيما دعا ملاك المباني التاريخية لإعادة تأهيلها حسب الهوية التراثية للمنطقة للاستفادة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المباني الأثرية التي حصرتها الأمانة في المنطقة بلغ 124 موقعاً للتراث العمراني، منها 56 قابلة للاستثمار.

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القطيف
أمانة الشرقية
بلدية القطيف
جزيرة تاروت
منزل تاريخي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم يا دكتور ، بارك الله فيك ..
ابوبدر
مع احترامي للفنان رضا حامد ولكن كثرة خروجهعلى الفضائيات والمواقع يهاجم ويقلل من الزعيم عادل امام فهذا ينقص منه هو نفسه. لانه تارك كل شيءومتفرغ لمهاجمة الزعيم. النقطة الاخرى انه اذا حصل موقف بينه وبين الزعيم فيما يدعيه رضا حامد ف حنا ما سمعنا من الزعيم عادل امام ولكي نحكم على الموضوع ضروري ان عادل امام يقول ما حصل. اما المهاجمة فقط من اجل تشويه صورة الفنان الكبير اللي يشهد بفنه كل العرب وغير العرب فهذا لا يسىء الا لك يا رضا حامد خصوصا وان كل مشاركاتك في افلام ومسلسلات كومبارس وان سويت برنامج فهو مجرد ثرثرة وبدون محتوى مفيد✋
أم سكر
الله يفك أسرك و ترجع لأهلك . اللهم آمين .
زرقاء اليمامة
التوقيت فعلا خاطئ
زرقاء اليمامة
فعلا توقيت التصريح خاطىء

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