الأعداد السابقة للصحيفة

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2021

Time منذ 39 دقيقة
Views 1923
نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2021

نواف السالم (صدى):
أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، التي أجريت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات قوية.

وجاء الهلال في المجموعة الأولى ليواجه شباب أهلي دبي نادي استقلول الطاجيكي، فيما جاء النصر في المجموعة الرابعة ليواجه السد القطري والوحدات الأردني.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الهلال السعودي – شباب الأهلي دبي – نادي استقلول الطاجيكي – الفائز من المُلحق بين (الغرافة القطري أو أجمك الأوزبكي).

المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي – تراكتور الإيراني – باختاكور الأوزبكي – المتأهل من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري – الأهلي السعودي – الاستقلال الإيراني – الشرطة العراقي.

المجموعة الرابعة: السد القطري – النصر السعودي – الوحدات الأردني – المتأهل من الملحق بين فولاذ الإيراني والعين الإماراتي.

المجموعة الخامسة: بيرسبوليس الإيراني – الريان القطري – غوا الهندي – المتأهل من ملحق الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

Time واتساب
النصر
الهلال
الأهلي
السد القطري
أسطورة الهلال

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔 كسلاً ويستأجره خبلاً إلى فيه ملل يشتغل مو ياخذ له عله على كبده وزياده مصاريف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يعطيه خيرها ويصرف عنه شرها الأب ما ينذخر عنه كل غالي الله يحفظهم من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهن
واضح*** وصريح***
اللهم اكشف عنه كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بلاء، أغثنه، اللهم إناندعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمه وأغثه، والطف به، وتداركه بإغاثتك، اللهم بك ملاذه، اللهم أنا نتوسل إليك باسمك الواحد الأحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنه ما أمسى فيه، وأصبحى عليه، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا قال له: كُن فيكون، رباه رباه لا نجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمده بها.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

أخر الأخبار

اتحاد الكرة يرد على مطالب تسجيل النصر لاعب بديل بعد حرمانه من التعاقدات
اتحاد الكرة يرد على مطالب تسجيل النصر لاعب بديل بعد حرمانه من التعاقدات
Time منذ 4 دقائق Views 1130
الهلال يرفض التفريط في كاريلو
الهلال يرفض التفريط في كاريلو
Time منذ 14 دقيقة Views 1378
حقيقة خروج "فهد الناصر" من غرفة العناية المركزة
حقيقة خروج "فهد الناصر" من غرفة العناية المركزة
Time منذ 19 دقيقة Views 442
بالصور.. رجل يكتشف بابًا سريًا في منزله المسكون
بالصور.. رجل يكتشف بابًا سريًا في منزله المسكون
Time منذ 25 دقيقة Views 545
بالصور.. سعر ومواصفات كيا سونت 2021 بعد طرحها بالمملكة
بالصور.. سعر ومواصفات كيا سونت 2021 بعد طرحها بالمملكة
Time منذ 29 دقيقة Views 1415
وظيفة شاغرة في شركة الاستثمار الجرئ
وظيفة شاغرة في شركة الاستثمار الجرئ
Time منذ 35 دقيقة Views 1398
نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2021
نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2021
Time منذ 39 دقيقة Views 1923
توجيهات بتوثيق جميع طلبات الإنهاءات لدى كتابات العدل
توجيهات بتوثيق جميع طلبات الإنهاءات لدى كتابات العدل
Time منذ 54 دقيقة Views 1749
ابنة فنانة مصرية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب بسبب زوجها المزيف
ابنة فنانة مصرية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب بسبب زوجها المزيف
Time منذ ساعة Views 896
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن تمديد التسجيل بالإختبارات التكميلية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن تمديد التسجيل بالإختبارات التكميلية
Time منذ ساعة Views 1493