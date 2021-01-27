نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2021

نواف السالم (صدى):
أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، التي أجريت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات قوية.
وجاء الهلال في المجموعة الأولى ليواجه شباب أهلي دبي نادي استقلول الطاجيكي، فيما جاء النصر في المجموعة الرابعة ليواجه السد القطري والوحدات الأردني.
وفيما يلي نتائج القرعة:
المجموعة الأولى: الهلال السعودي – شباب الأهلي دبي – نادي استقلول الطاجيكي – الفائز من المُلحق بين (الغرافة القطري أو أجمك الأوزبكي).
المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي – تراكتور الإيراني – باختاكور الأوزبكي – المتأهل من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.
المجموعة الثالثة: الدحيل القطري – الأهلي السعودي – الاستقلال الإيراني – الشرطة العراقي.
المجموعة الرابعة: السد القطري – النصر السعودي – الوحدات الأردني – المتأهل من الملحق بين فولاذ الإيراني والعين الإماراتي.
المجموعة الخامسة: بيرسبوليس الإيراني – الريان القطري – غوا الهندي – المتأهل من ملحق الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.