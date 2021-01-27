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مجلس الضمان الصحي يطلق العقد الموحد

Time منذ ساعة
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مجلس الضمان الصحي يطلق العقد الموحد

الرياض (صدى):
أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني نظام العقد الموحد لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين لدى المجلس لضمان حقوق والتزامات الأطراف وتسهيل متابعة التزامهم بالأنظمة واللوائح، وذلك انطلاقًا من أهداف المجلس الاستراتيجية، ولتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص من رفع مستوى خدماتهم.

وأعلن المجلس البدء في تطبيق العقد الموحد على جميع العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة اعتبارًا من 1 فبراير 2021م، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا بالعقد الموحد خلال 12 شهرًا.

ويهدف المجلس من خلال العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والاشراف الأخصائي عثمان القصبي أهمية العقد الموحد لتنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين الصحي، وتوافقه مع استراتيجية المجلس لتعزيز وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبين القصبي أن العقد الموحد يرفع درجة الالتزام بالأنظمة والقوانين ويعد بمثابة المسار الواضح للعلاقة التعاقدية في ظل توضيحه حقوق كل طرف مما يساهم في انجاز التعاملات بشكل أسرع ويحد من الخلافات.

وشدد القصبي على أهمية العقد الموحد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وتوافقه مع استراتيجية المجلس لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي أوضحت أنه يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] للمزيد من الدعم أو في حال وجود أي استفسارات بهذا الخصوص.

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التأمين الصحي

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔 كسلاً ويستأجره خبلاً إلى فيه ملل يشتغل مو ياخذ له عله على كبده وزياده مصاريف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يعطيه خيرها ويصرف عنه شرها الأب ما ينذخر عنه كل غالي الله يحفظهم من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهن
واضح*** وصريح***
اللهم اكشف عنه كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بلاء، أغثنه، اللهم إناندعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمه وأغثه، والطف به، وتداركه بإغاثتك، اللهم بك ملاذه، اللهم أنا نتوسل إليك باسمك الواحد الأحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنه ما أمسى فيه، وأصبحى عليه، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا قال له: كُن فيكون، رباه رباه لا نجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمده بها.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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