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"الصندوق العقاري" يودع 623 مليون ريال في حسابات مستفيدي " سكني"

Time منذ ساعة
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"الصندوق العقاري" يودع 623 مليون ريال في حسابات مستفيدي " سكني"

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع أكثر من 623 مليون ريال في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير من العام الجاري 2021.

‎وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 623 مليون ريال خُصص لدعم عقود التمويل العقاري السكني للأسر السعودية، مبيناً أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول للصندوق في يونيو 2017 حتى يناير الحالي تجاوز 25.6 مليار ريال، مشدداً على حرص الصندوق على إيداع الدعم بانتظام وفي موعده المحدد شهرياً.

‎وأكد بن ماضي على استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" لمدة 4 سنوات منذ العام 2017 حتى الآن ضمن الأهداف الإستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول تمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

‎وقال المشرف العام على الصندوق أن القرض العقاري المدعُوم مكّن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2020م، مشيراً إلى استمرارية الاستفادة من برنامج "القرض المدعُوم" ضمن قنوات إلكترونية تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري.

‎يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم برنامج "القرض المدعُوم" من خلال أكثر من 40 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، ومركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي المهيأة للرد على استفسارات واقتراحات المواطنين.

Time واتساب
الصندوق العقاري
سكني
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
حسابات المواطنين

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔 كسلاً ويستأجره خبلاً إلى فيه ملل يشتغل مو ياخذ له عله على كبده وزياده مصاريف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يعطيه خيرها ويصرف عنه شرها الأب ما ينذخر عنه كل غالي الله يحفظهم من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهن
واضح*** وصريح***
اللهم اكشف عنه كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بلاء، أغثنه، اللهم إناندعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمه وأغثه، والطف به، وتداركه بإغاثتك، اللهم بك ملاذه، اللهم أنا نتوسل إليك باسمك الواحد الأحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنه ما أمسى فيه، وأصبحى عليه، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا قال له: كُن فيكون، رباه رباه لا نجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمده بها.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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