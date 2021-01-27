الهلال في التصنيف الأول لقرعة دوري أبطال آسيا 2021

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن نادي الهلال جاء في التصنيف الأول لقرعة دوري أبطال آسيا 2021 ، وهو النادي السعودي الوحيد في التصنيف الأول .
وأُجريت القرعة اليوم في العاصمة الماليزية كوالامبور بمشاركة الهلال والأهلي والنصر ممثلين عن المملكة ، كما شارك الوحدة الذي سيخوض ملحق التصفيات .
وتشهد هذه البطولة مشاركة كبير من حيث عدد الأندية وتم توسيع البطولة لتضم 40 نادي بدلاً من 32 .
كما ستكون هناك بعض التغييرات ، حيث لن يشهد دور المجموعات مباريات ذهاب وعودة وسيلعب كل فريق 3 مباريات بدلاً من 6 مباريات ، وستشهد غرب آسيا 5 مجموعات بدلاً من 4 ، كما سيتأهل أول كل مجموعة فقط وأفضل 3 يحتلون المركز الثاني .