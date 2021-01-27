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الهلال في التصنيف الأول لقرعة دوري أبطال آسيا 2021

Time منذ ساعة
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الهلال في التصنيف الأول لقرعة دوري أبطال آسيا 2021

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن نادي الهلال جاء في التصنيف الأول لقرعة دوري أبطال آسيا 2021 ، وهو النادي السعودي الوحيد في التصنيف الأول .

وأُجريت القرعة اليوم في العاصمة الماليزية كوالامبور بمشاركة الهلال والأهلي والنصر ممثلين عن المملكة ، كما شارك الوحدة الذي سيخوض ملحق التصفيات .

وتشهد هذه البطولة مشاركة كبير من حيث عدد الأندية وتم توسيع البطولة لتضم 40 نادي بدلاً من 32 .

كما ستكون هناك بعض التغييرات ، حيث لن يشهد دور المجموعات مباريات ذهاب وعودة وسيلعب كل فريق 3 مباريات بدلاً من 6 مباريات ، وستشهد غرب آسيا 5 مجموعات بدلاً من 4 ، كما سيتأهل أول كل مجموعة فقط وأفضل 3 يحتلون المركز الثاني .

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الهلال
نادي الهلال
قرعة دوري أبطال آسيا 2021
دوري أبطال آسيا 2021

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔 كسلاً ويستأجره خبلاً إلى فيه ملل يشتغل مو ياخذ له عله على كبده وزياده مصاريف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يعطيه خيرها ويصرف عنه شرها الأب ما ينذخر عنه كل غالي الله يحفظهم من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله منهن
واضح*** وصريح***
اللهم اكشف عنه كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بلاء، أغثنه، اللهم إناندعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمه وأغثه، والطف به، وتداركه بإغاثتك، اللهم بك ملاذه، اللهم أنا نتوسل إليك باسمك الواحد الأحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنه ما أمسى فيه، وأصبحى عليه، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا قال له: كُن فيكون، رباه رباه لا نجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمده بها.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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